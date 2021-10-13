عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المدن الجامعية بحلوان: تسكين الطلاب وفقًا لجدول محدد بواقع 300 طالب يوميًا.. وطالبان بالغرفة حدًا أقصى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان :

 تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا لجدول محدد بواقع 300 طالب يومياً

تسكين طالبين بالغرفة وتجهيز المدن الجامعية على أعلى مستوى

يخضع طلاب المدن الجامعية لكشف طبى دورى ثابت

 

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة  بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢  ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان  أنه سيتم تسكين المدن وفقا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية وتسكين عدد 2 طالب في كل غرفة، تعقيم المبانى والمطعم.

 

وأشار إلى أنه تم  تجهيز الملاعب بالمدن الجامعية لممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة ،  ونوه انه قد   حددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية وهي حصول الطلاب على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد،  أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

 

ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من  الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

 

 

وصرح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون التعليم والطلاب أن الطالب المتقدم للمدينة يجب أن يكون قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، و ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة، ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

كما يجب  أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية ، حيث تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا، حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها، يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من  الدكتور رئيس الجامعة .

 

و نوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان أنه يتم التسكين وفقًا لجداول منتظمة وذلك عقب تجهيز المدن الجامعية واستعداداتها لإستقبال الطلاب حيث تم إجراء عمليات التعقيم في كافة ارجاء المدينة الجامعية واستخدام الكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.


ويتم التسكين بواقع ٣٠٠ طالب وطالبة يوميا وذلك حفاظا على الإجراءات الاحترازية وذلك في ١٠ مباني داخل وخارج الحرم الجامعى بواقع ٥ مباني مخصصة للطلبة و٥ مباني مخصصة للطالبات.

جامعة حلوان فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية رئيس جامعة حلوان المدن الجامعية المدينة الجامعية طلاب المدن الجامعيه تسكين الطلاب

ترشيحاتنا

حماتي تهددني بالدعاء عليَ إن لم أعمل ما تريد فماذا أفعل؟..مبروك عطية يجيب

أغرب قصة انتحار.. سائح أمريكي يلقي بنفسه عاريًا داخل محرك طائرة

دعاء صلاة الفجر صدقة جارية.. اجعلها لمن تحب

بعد الهاتريك أمام لوكسمبورج.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو

السيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

سعر ومواصفات السيارة الخارقة كوينيجسيج ريجيرا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ