المدن الجامعية بحلوان: تسكين الطلاب وفقًا لجدول محدد بواقع 300 طالب يوميًا.. وطالبان بالغرفة حدًا أقصى

جامعة حلوان :

تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا لجدول محدد بواقع 300 طالب يومياً

تسكين طالبين بالغرفة وتجهيز المدن الجامعية على أعلى مستوى

يخضع طلاب المدن الجامعية لكشف طبى دورى ثابت

بدأت جامعة حلوان تسكين طلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى بالجامعة بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، بداية من الأحد ٩ أكتوبر ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أنه سيتم تسكين المدن وفقا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية وتسكين عدد 2 طالب في كل غرفة، تعقيم المبانى والمطعم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الملاعب بالمدن الجامعية لممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة ، ونوه انه قد حددت جامعة حلوان عددًا من الشروط للقبول بالمدن الجامعية وهي حصول الطلاب على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أن الطالب المتقدم للمدينة يجب أن يكون قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، و ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة او عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، ألا يكون محولا الي الجامعة من كلية مناظرة، ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

كما يجب أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية ، حيث تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا، حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والابعد سكنا إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها، يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة .

و نوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان أنه يتم التسكين وفقًا لجداول منتظمة وذلك عقب تجهيز المدن الجامعية واستعداداتها لإستقبال الطلاب حيث تم إجراء عمليات التعقيم في كافة ارجاء المدينة الجامعية واستخدام الكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على سلامتهم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.



ويتم التسكين بواقع ٣٠٠ طالب وطالبة يوميا وذلك حفاظا على الإجراءات الاحترازية وذلك في ١٠ مباني داخل وخارج الحرم الجامعى بواقع ٥ مباني مخصصة للطلبة و٥ مباني مخصصة للطالبات.