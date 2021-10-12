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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل احتفالية بالأقصر على غرار موكب المومياوات

وزير السياحة
وزير السياحة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، وجاري حاليا عمل البروفات.

وتابع خالد العناني  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصعيد عاني سياحيًا أكثر من المدن الساحلية خلال أزمة كورونا

وأضاف خالد العناني أنه جاري حاليًا الإعداد لفيلم عالمي عن آثار ومعالم الأقصر، موضحًا أنه يشارك في الفيلم مصريين وأجانب وسيتم الاستعانة بفنان أجنبي.

واستطرد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الاحتفالية سوف تغطي كل سنتيمتر من الأقصر وليس فقط المعالم الأثرية، موضحًا أن الاستعانة بأجانب في الترويج لمصر ليس إهانة لها.

وأوضح خالد العناني، أن تنظيم الاحتفالية في الأقصر من شأنها إحياء السياحة الثقافية، ودعوة العالم للاستمتاع بشمس الأقصر خلال الشتاء المقبل، في وقت يعاني فيه العالم من البرودة والصقيع.

وواصل خالد العناني ، أنه تم تأجيل حفل المتحف الكبير للعام المقبل حتى يتسنى له دعوة كل الشخصيات العالمية، معربًا عن أمله في إقامة حفلة سنوية في محافظة مختلفة للترويج للسياحة فيها.

وأكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن شبكة الطرق الحديثة وإنشاء وسائل نقل حديثة مثل القطار السريع من شأنه أن يسهم في الترويج للسياحة.

وأكمل خالد العناني ، أن وجود سائحين من دول مختلفة بمثابة شهادة لمنتجعات مصر بأن سمعتها الصحية والأمنية جيدة، حيث لا توجد دولة تجازف بإرسال مواطنيها لقضاء عطلتهم وإنفاق أموالهم في دولة تعيدهم لها مصابين.

خالد العنانى وزير السياحة والاثار الإعلامي أحمد موسى معالم الأقصر إحياء السياحة الثقافية

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