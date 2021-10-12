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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الحصول على اللقاح.. عامر حسين يعلن عن ضوابط عودة الجماهير للمدرجات

الجماهير
الجماهير

قال عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات،، إن عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري، فرصة جديدة للجماهير والأندية وبداية لعودة الجمهور بشكل كامل.


وأضاف عامر حسين  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة “تن“: ”هذا الأمر اختبار للأندية من أجل المحافظة على السلوك وآلية دخول الجماهير للمدرجات”.


وتابع عامر حسين: "هناك شركة سوف تنظم دخول الجماهير للملاعب، وكل نادي مسئول مسئولية كاملة عن جماهيره ويتم محاسبة النادي عن أي تجاوزات".

 

واستطرد عامر حسين: "من المتوقع نجاح تجربة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، وسيتم استخدام نظام مماثل لنظام دخول الجماهير في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تم نظمتها في مصر عن طريق بطاقات الفان أي دي".

 

ولفت عامر حسين إلى أنه من المحتمل أن نضيف شرط الحصول على لقاح كورونا للجماهير لزيادة الأمان والحد من انتشار فيروس  كورونا، مضيفا أن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والاهلى في موعدها.

 

عامر حسين الدوري الجماهير المدرجات اخبار التوك شو

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