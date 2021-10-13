طبيب يخفف إحساس العزلة عن مرضى كورونا بأفكار وديكورات مبهجة داخل المستشفى.. فيديو

قال الدكتور محمد شرف، وكيل مستشفي ميت غمر، إنه كان هناك تعليمات من وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالمتابعة النفسية لمرضي كورونا، ومن أجل ذلك قام بالتخفيف عليهم بأفكار وديكورات مبهجة داخل المستشفي.



وأضاف محمد شرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه خلال شهر مايو الماضي تم إبتكار موضوع الزيارة الإلكترونية، ومن خلالها يستطيع تواصل أهل المريض معه خلال وجوده بفترة العزل بالصوت والصورة، معقبا: "عمل فرق كبير معاهم".



وتابع أنه ومن أجل ذلك تم إبتكار عناية للأطفال متكاملة، داخلها موضوع عزل كورونا لهم، لافتا إلى أنه تم الإهتمام بكل تفصيلة صغيرة للأطفال، ليكون مكان غير مخصص للعلاج فقط.



وأشار إلى أنه يتم الإستقبال بعناية الأطفال من سن شهر وحتي 15 عام، متابعا: "الأطفال بيكونوا مناعتهم قوية ولايوجد نسبة تذكر بإصابتهم بكورونا".

