كل ما لا تعرفه عن حالات التهاب المفاصل

قد تصاب المفاصل بحالة الالتهاب الذي يسبب الألم والتيبس في المفاصل، التهاب المفاصل يمكن أن تؤثر على واحد أو عدة مفاصل. من المعروف أن الحالة المنهكة التي تقيد نطاق الحركة وتؤثر على الحياة الوظيفية تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم. على هذا النحو ، إذا تركت دون علاج ، فقد تمنع حركتك تمامًا ، كما يقول الخبراء.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن التهاب مفاصل العظام

بغض النظر عن نوع التهاب المفاصل ، قد يعاني المرء من الحمى وتورم الغدد الليمفاوية وفقدان الوزن والتعب وعدم القدرة على استخدام يدك وصعوبة المشي وقلة النوم. إليك كيف يمكنك التمييز بين الألم المنتظم والعلامات المبكرة لالتهاب المفاصل:

الأعراض

فبغض النظر عن نوع التهاب المفاصل ، قد يعاني المرء من الحمى وتورم الغدد الليمفاوية وفقدان الوزن والتعب وعدم القدرة على استخدام يدك وصعوبة المشي وقلة النوم. إليك كيف يمكنك التمييز بين الألم المنتظم والعلامات المبكرة لالتهاب المفاصل:

الم المفاصل.

* تصلب وانتفاخ المفاصل.

* قد ينخفض ​​نطاق حركتك أيضًا.

* احمرار الجلد حول المفصل.

* آلام المفاصل غير المبررة عادة ما تكون مصحوبة بالحمى.

* صعوبة في القيام بالأعمال اليومية بسبب آلام المفاصل.

* مسكنات الآلام لا يمكنها أن تعالج آلام المفاصل.

الأسباب

يوجد أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل لأسباب وطرق علاج مختلفة.

اثنان من أكثر الأنواع شيوعًا هما هشاشة العظام (OA) والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

يصيب هشاشة العظام كبار السن ، خاصة بعد سن الخمسين. هو مرض تنكسي في المفاصل يحدث فيه الألم أو التورم بسبب الفقد التدريجي للغضروف. يمكن أن يؤثر الفُصال العظمي على أي مفصل في الجسم تقريبًا ، ولكنه يحدث عادةً في المفاصل الحاملة للوزن مثل الركبتين والوركين. يمكن أن يؤثر أيضًا على الأصابع وأي مفصل مصاب بإصابة سابقة من صدمة أو عدوى أو التهاب. قال الدكتور نادكارني إن ظهور هشاشة العظام يكون تدريجيًا وليس له تأثير موهن خطير في البداية لدى العديد من الأشخاص ، على الرغم من أنه يمكن أن يغير شكل المفصل

من ناحية أخرى ، يمكن أن يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي عمر. حتى في الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويوجدون في الغالب بين 30-50 عامًا. انتشار أعلى بين النساء بنسبة ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال. تميل إلى الشعور بالألم والأوجاع والتصلب والتورم في وحول مفصل واحد أو أكثر. يمكن أن تتطور الأعراض تدريجياً أو فجأة. يمكن أن تشمل بعض الحالات الروماتيزمية أيضًا الجهاز المناعي وأعضاء الجسم الداخلية المختلفة. التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال هو أيضًا أحد أشكال التهاب المفاصل الذي يصيب الشباب ، وعادة ما تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.



قد لا يكون التهاب المفاصل في صدارة ذهنك الآن ولكن من المهم الانتباه إلى العادات الصغيرة التي يمكن أن تسبب مشاكل على الطريق:

* الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل. كلما زاد وزنك ، زاد مقدار العبء الذي تحمله على وركيك وظهرك وقدميك.

* يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة المعالجة مثل السكر والدقيق الأبيض إلى زيادة الوزن ، وهو أمر صعب على المفاصل المؤلمة. استبدلها بالفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

* إرسال الرسائل النصية بشكل متكرر وإمساك هاتفك في نفس الموضع بالضبط يمكن أن يسبب "إبهام الهاتف الذكي". "الرسائل النصية تشدد على مفاصل يديك ، وخاصة الإبهام. لذلك ، إذا كنت تريد إبقاء التهاب المفاصل بعيدًا - قلل من الرسائل النصية بالإبهام أو استخدم وظيفة الصوت للحفاظ على إرسال الرسائل النصية بدون استخدام اليدين. قال الدكتور نادكارني: "يمكن أن تكون الرسائل النصية ضارة بكتفيك ورقبتك أيضًا".

* ارتداء الكعب العالي طوال الوقت يضع قدميك في وضع حرج يجهد المفاصل ويجهد العضلات ، ويمكن أن يؤدي إلى اختلال في محاذاة الظهر. يجب على النساء اللواتي يرتدين الكعب يومياً ملاحظة أن هذه العادة قد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وآلام القدم.

* تعمل الإصابات أيضًا كعوامل خطر. كان الأشخاص الذين أصيبوا في الركبة في سن المراهقة أو الشباب أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام في تلك الركبة بثلاث مرات ، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لإصابة.

، والتمارين الرياضية ، وأدوية تسكين الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية. يوفر الطب البديل مثل الأيورفيدا والتدليك بالزيوت الطبية والمعالجة المثلية الراحة لبعض الأشخاص في المراحل المبكرة.

تشمل الخيارات الجراحية لعلاج التهاب المفاصل تنظير المفاصل ، واستئصال الغشاء المفصلي ، وقطع العظم ، واستبدال المفصل بالكامل. في حين أن الثلاثة الأولى توفر الراحة من الألم ، إلا أنها لا تستطيع علاج الحالة. وقال الدكتور نادكارني إن العلاج الوحيد لالتهاب المفاصل هو جراحة استبدال المفاصل.

تغييرات نمط الحياة مهمة:

* تناول الطعام بحكمة ، وتحكم في وزنك ، ومارس الرياضة بانتظام - هذه كلها تعويذات لإبعاد مشاكل الركبة. بصرف النظر عن ذلك:

*الحفاظ على وزن صحي للجسم.

* حافظ على الإصابات في مكانها.

* انتبه إلى وضعيتك ، وتجنب الكعب العالي.

* احتفظ بعلامة تبويب منتظمة على مستويات فيتامين ب 12 وفيتامين د 3 ، حيث يكون الأخير أكثر أهمية قليلاً في حالة التهاب المفاصل.

* تناول نظام غذائي جيد ، بما في ذلك المكسرات والبذور مثل الجوز والكاجو والفستق في نظامك الغذائي. أضف أيضًا المزيد من الخضروات مثل الثوم والبصل إلى نظامك الغذائي.

* تستهلك الروتي المصنوع من الجوار والنشاني والراجي والباجرا. هذه المواد مفيدة للمفاصل التي تعاني من التهاب المفاصل لأنها تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد في تخفيف الألم.