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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوة وقدرة عسكرية هائلة.. أحمد موسى يهنئ القوات الجوية بالعيد السنوي

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، القوات الجوية بعيدها السنوي قائلا «كل سنة ونسور مصر بخير».


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن «رأينا اليوم إحدى القواعد الجوية، والتقينا مع قادة القوات الجوية، وعدد كبير من المقاتلين»، معلقا «بلدك تمتلك قوة وقدرة عسكرية هائلة وغير مسبوقة، والكلام ده حدث بعد 2014».


وأشار موسى إلى أن بداية تحديث منظومة السلاح الجوي، بدأت حينما كان الرئيس السيسي في منصب وزير الدفاع، مضيفا «مصر لديها تفوق عسكري كبير، والجاهزية على مدار الساعة».


وأكد موسى أن تجهيز النسور الجوية المصرية على أعلى مستوى، وهو ما يطمئن كافة المواطنين على ما هو قادم، مشيرا إلى مصر لديها مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من إنتاج عدد من دول العالم.


وأوضح أن مصر من الدول القليلة التي تنتهج سياسة تنويع مصادر التسليح، لافتا إلى أن القاعدة الجوية التي زارها اليوم تختص بالمقاتلات فقط.


ووجه رسالة إلى المواطنين «متشغلش بالك، متشغلش بالك .. متشغلش بالك سيب كل حاجة لصاحبها».
 

أحمد موسى القوات الجوية نسور مصر صدى البلد السلاح الجوي

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