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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اقتران القمر الأحدب بـ كوكب زحل اليوم

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

نشهد اليوم  ظاهرة فلكية جديدة وهى اقتران اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.


القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في وسيكون بالقرب منهما إلى اليسار بالنسبة للراصد كوكب المشتري  وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي .

زحل ثاني اكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف كوكب زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك اليوم  الخميس سيلاحظ ان القمر قد ابتعد نحو الشرق وسيصبح بين زحل و المشتري بالنسبة للراصد، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

ظاهرة فلكية جديدة الظروف المناخية ظاهرة فلكية هواة الفلك كوكب المشترى يوم الخميس

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