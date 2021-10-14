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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خريج معهد موسيقى: ببيع قهوة عشان أصرف على نفسي وبحلم بمشروع كبير "فيديو"

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر قصة كفاح شاب يتحدى ظروفه بالعمل على عربية قهوة متنقلة ليوفر مصاريفه ونفقاته الخاصة، يتحدى الصعاب من أجل لقمة العيش الحلال.

 

حسن محمد، شاب يبلغ من العمر 34 عاما، خريج معهد الموسيقى، يتحدى البطالة ببيع القهوة، قرر أن يؤسس لنفسه مشروعه الخاص بعيدا عن تحكمات أصحاب العمل بالكافيهات.

 

وأوضح حسن، أن أزمة كورونا أثرت على عمله السابق بأحد الكافيهات، مع الإغلاق وتقليل عدد العاملين، فبدأ يفكر في تأسيس مشروع خاص شاركه في ذلك زميل له، وتحملوا نفقاته سويا.

 

وتابع أنه يعمل كل يوم ل7 ساعات، من ظهر اليوم وحتى السابعة مساءا، يقدم المشروبات الساخنة من قهوة بأنواعها المختلفة ونكهاتها المميزة، والشاي وغيره من المشروبات السريعة.

 

وعن الأسعار والأقبال، يقدم حسن مشروبات بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 5 جنيهات لتصل إلى ال15 جنيها، ويأتي إليه زبائنه لتميز قهوته وجودتها ومذاقها الجيد.

 

يحلم حسن بالتوسع وأن يفتتح كافيه كبير، ويوفر دخل لبيته وأهله، ويوجه نصيحة للشباب بالسعي وراء لقمة العيش، وعدم اليأس والكفاح للوصول إلى حلمه.

 

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