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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طول الدورة الشهرية قبل سن اليأس يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء. تحذر دراسة جديدة من أن طول دورة المرأة في الفترة التي سبقت انقطاع الطمث يؤثر على هرمون الاستروجين مما قد يؤثر بشكل أكبر على خطر الإصابة بمرض مميت.
 

ذكرت دراسة جديدة أن طول الدورة الشهرية لدى النساء يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي . بالمقارنة مع النساء اللواتي لديهن متوسط ​​طول الدورة الشهرية ، فإن النساء اللواتي لديهن دورات طويلة للغاية كان لديهن زيادة مضاعفة في الإصابة بسرطان الثدي.

 

وجدت الدراسة الجديدة أن مدة الدورة الشهرية مرتبطة بأمراض مزمنة مختلفة ، بما في ذلك سرطان الثدي.

تشير الدراسة إلى أن التغيرات في طول الدورة على وجه التحديد أثناء انتقال سن اليأس قد تتنبأ أيضًا بخطر إصابة المرأة بتصلب الشرايين بعد انقطاع الطمث.

تم نشر نتائج الدراسة على الإنترنت اليوم في Menopause ، مجلة جمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية (NAMS).

تشمل الظروف الصحية الأخرى التي تتأثر بطول الدورة الشهرية هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

تختلف مستويات هرمون التكاثر بشكل كبير اعتمادًا على توقيت الإباضة وطول الدورة ، مما قد يكون سببًا لهذه المخاطر الإضافية.

كما تم اقتراح أن طول الدورة يمكن أن يكون علامة مهمة للتعرض التراكمي للهرمون خلال العمر الإنجابي.

يختلف التعرض التراكمي للإستروجين حسب طول الدورة مقارنة بالنساء ذوات الدورات ذات الطول الطبيعي مقارنة بالنساء ذوات الدورات القصيرة.

تقضي المرأة التي تعاني من دورات شهرية متكررة (دورات قصيرة) أكثر من سنواتها الإنجابية مع مستويات هرمون الاستروجين أعلى من المرأة ذات الدورات الطويلة جدًا لأن المرحلة الجرابية المبكرة من الدورة تتميز بإفراز أقل للإستروجين نسبيًا وهي الجزء الأكثر تنوعًا من الدورة.

 

أظهرت الدراسات السابقة بالفعل أن النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة أو طويلة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد الدورة الشهرية الطويلة (أكثر من 40 يومًا) كعامل خطر محتمل للإصابة بداء السكري من النوع 2.

غالبًا ما يبدأ متوسط ​​طول الدورة الشهرية في الزيادة بسرعة بدءًا من أربع سنوات قبل الدورة الشهرية الأخيرة.

 

أقترضت النتائج حتى الآن أن جميع النساء يعانين من مسار واحد مشترك لتغيير طول الدورة الشهرية خلال فترة الانتقال إلى سن اليأس.

ومع ذلك ، عندما تمر النساء بسن اليأس ، فمن الممكن أن يعانين من مجموعة متنوعة من الأنماط أو التغيرات في طول الدورة الشهرية.

لكن لا توجد دراسات سابقة معروفة نظرت في تأثير الأنماط المختلفة لطول الدورة الشهرية أثناء انتقال سن اليأس حتى الآن.

قالت الدكتورة ستيفاني فوبيون ، المدير الطبي لـ NAMS عن هذا الاكتشاف: "تسلط هذه الدراسة الضوء على أن طول الدورة الشهرية خلال فترة الانتقال إلى سن اليأس قد يكون عاملاً آخر يجب مراعاته عند تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

تتافق هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي تربط الحيض غير المنتظم بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ربما بسبب انخفاض متوسط ​​مستويات هرمون الاستروجين المرتبط بقلة التبويض.

"أنماط طول الدورة الشهرية على مدى الفترة الانتقالية لانقطاع الطمث مرتبطة بتصلب الشرايين تحت الإكلينيكي بعد انقطاع الطمث."

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

سرطان الثدي انقطاع الطمث هرمون الأستروجين ل الدورة الشهرية الإصابة بسرطان الثدي

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