قتل وتسميم زوجته.. حكم نادر بعقوبة مزدوجة على الزوج

أصدرت محكمة هندية حكماً نادراً بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة.



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، ألقي القبض على سوراج كومار البالغ من العمر 28عاماً في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى، وأدانت محكمة في مقاطعة كولام، الاثنين، كومار بقتل وتسميم زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، وبالإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى، بحسب بوابة «لايف لو» الإخبارية القضائية.



وحكم القاضي على المدان، امس (الأربعاء)، بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، ولكنه لم يقبل طلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه، بحسب وسائل الإعلام.



وتعرضت المرأة للدغة المميتة بينما كانت تخضع للعلاج من لدغة ثعبان قبلها بأسابيع؛ ما أثار الريبة بين أفراد أسرتها، وكانت أسرتها زعمت أن زوجها يضايقها من أجل مشكلة تتعلق بالمهر.



وحذرت المحكمة العليا الهندية مؤخراً من اتجاه في عمليات القتل بعضة الثعابين في حين رفضت الإفراج بكفالة عن امرأة وعشيقها متهمين باستخدام ثعبان الكوبرا لقتل حماتها في 2019.