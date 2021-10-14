إبراهيم عيسى: أكبر معدل بطالة في مصر من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حجم دين مصر الخارجي أكبر من حجم الصادرات بنسبة تتجاوز 300.36% ، مشيرا إلى أن طريقة حساب معدلات البطالة في مصر خاطئة وتحتاج مراجعة، وبرر كلامه قائلا: "الطريقة خاطئة لأنها تعتبر من يعمل ثلاثة أيام في الشهر غير عاطل".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه يتم إدخال العمالة التي تأخذ راتب أقل من الحد الأدنى للأجور في قوة العمل، ولكن الخبراء تعتبر ذلك "لعب في معدل البطالة" بهدف تقليل نسبتها، مؤكدًا أن أكبر معدل بطالة في مصر من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا.



وتابع: أن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات معناه أن الدولة تخرج طلبة ليس لهم سوق عمل، وإحنا كدا طريقة تعلمنا في الجامعات خاطئة بنسبة 100%، لأنها غير قادرة على إنتاج خريج مناسب لسوق العمل".