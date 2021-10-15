سيد رجب:" الحدوتة " اعتبرتها فرصة للتعبير عن مشاعري وحزني تجاه الراحلين

علق الفنان القدير سيد رجب على ظهوره على مسرح حفل الافتتاح بمهرجان الجونة ليحيي الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام فيما اسماه " بالحدوتة قائلاً : “ الحدوتة وجعتني وأنا بقرأها .. ووجدت أنها فرصة كبيرة للتعبير عن مشاعري”.





وأضاف “سيد رجب" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، أشعر أني نجحت في التعبير عن مشاعري من خلال مهرجان الجونة، مسترسلا: أنا مبعرفش أعبر عن مشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي"





وأوضح : " كنت سعيد ومبسوط بتلك المشاركة، لأنها أنسب فرصة للتعبيرعن مشاعري "

وظهر الفنان سيد رجب على مسرح حفل الافتتاح ليحيي الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام. وقال: «كلنا كنا بنحب الحواديت واحنا صغيرين، نتأثر بالشخصيات كأننا نعرفهم بجد، سمير غانم .. أحلام الجريتلي، ماهر سليم وعزت العلايلي، يوسف شعبان، وحيد حامد، كوثر هيكل، جمال سلامة، مصطفى محرم، حاتم علي، رمسيس مرزوق، سحر كامل، فيصل ندا ودلال عبدالعزيز».



وتابع :«مهما راحوا عمرهم ما هيسيبونا لأنهم جزء مننا وأحلامنا، هو دا جمال السينما وهيفضلو عايشين معانا، إللي عمل فن عمره ما بيموت، وتوتا توتا خلصت الحدوتة».



وحضر لمهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد أيضا داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.