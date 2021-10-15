مواجهات قوية في الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة اليد

تقام علي مدار اليوم الجمعة، مواجهات الجولة العاشرة، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد 2021-2022.

ويلعب اليوم، نادي الزمالك بطل النسخة السابقة للبطولة السابقة مع ستاد المنصورة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، وسبورتنج مع هوليليدو وسموحة مع طلائع الجيش والشمس مع الطيران والأهلي مع الأولمبي وأصحاب الجياد مع المعادي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا هاما أمس علي أصحاب الجياد بنتيجة 22-36 وفاز سبورتنج علي طلائع الجيش 27-21 والشمس علي الزهور 33-32 والزمالك علي الحوار 44-23 والطيران علي هليوبوليس 28-27 وسموحة علي هوليليدو 45-31.

ومن المقرر أن يتاهل أول 4 فرق للعب دورتين مجمعتين لتحديد البطل الجديد للنسخة الحالية للدوري.