أخبار البرلمان| القانون يحظر إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي دون ترخيص .. وبرلمانيون يطالبون بإستغلال مياه الأمطار بالشكل الأمثل

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
القانون يحظر إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي دون ترخيص.. تفاصيل
لجان البرلمان تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثاني .. الأسبوع المقبل
برلماني : التنمية المحلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موسم الأمطار
برلمانية: مشروعات الربط الكهربائي نقلة نوعية ..وتسهم في فتح أفاق استثمارية جديدة
برلماني: تمكين المرأة وتعزيز حقوقها من معالم الجمهورية الجديدة
غرامة لا تقل عن مليون جنيه.. احذر الاتجار في "البتكوين" على منصات التواصل الاجتماعي
مصر تقتنص منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد البرلمانات الإفريقية