برلماني: تمكين المرأة وتعزيز حقوقها من معالم الجمهورية الجديدة

قال محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تتطلب إعطاء المزيد من المكتسبات للمرأة والدفاع عن المساواة التامة مع الرجل في مختلف المجالات وتعزيز حقوقها السياسية والتشريعية والحياتية، انطلاقا من إيمان الرئيس السيسي بحق المرأة التام في كافة مجالات العمل، وتجريم إقصاءها أو تهميشها كما كان يحدث في عصور سابقة.

وأضاف محمود في تصريحات له اليوم، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس السيسي، تستند على أعمدة أساسية في مجال التنمية وحقوق الإنسان، في مقدمتها تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من الفخر لمصر، أن تكون الجمهورية الجديدة، موجودا بها الآن "السفيرات والوزيرات والمحافظات والقاضيات" وغيرهن في مختلف المجالات التي تقدمت فيها مصر، وأخذت المرأة فيها حقوقها.



وقال النائب: “نرفع القبعة والتحية والتقدير التام لزعيم بحجم الرئيس السيسي، لا يتوانى عن تمكين المرأة والدفاع بقوة عن كل حقوقها، ايمانًا بقدراتها وعدم الارتكان إلى ترك نصف المجتمع معطلا كما كان في السابق، والحد من تواجده وتقليص حقوقه، فقد انتهى هذا الزمن إلى غير رجعة”.