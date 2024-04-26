110 رحلات .. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 22 ألف سائح

تواصل منتجعات الغردقة ومرسى علم، على مدار ساعات اليوم الجمعة، إستقبال السائحين من مختلف الجنسيات.



وكشفت جداول الوصول لمطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين، وصول 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، يأتى فى مقدمتهم الألمان والانجليز والروس.



ويستقبل مطار الغردقة الدولى، 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 90 رحلة طيران، وذلك تزامنًا مع إرتفاع نسب الإشغال السياحى خلال فصل الربيع.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر، 4 آلاف سائح يأتى ضمن 30 ألف سائح استقبلهم المطار على مدار الأسبوع المنقضى من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة.

من جانبه قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة في الفترة الأخيرة كشفت عن تحسن وانتعاش القطاع السياحي.