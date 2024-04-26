عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

110 رحلات .. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 22 ألف سائح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل منتجعات الغردقة ومرسى علم، على مدار ساعات اليوم الجمعة، إستقبال السائحين من مختلف الجنسيات.


وكشفت جداول الوصول لمطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين، وصول 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، يأتى فى مقدمتهم الألمان والانجليز والروس.


ويستقبل مطار الغردقة الدولى، 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 90 رحلة طيران، وذلك تزامنًا مع إرتفاع نسب الإشغال السياحى خلال فصل الربيع.

 

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر، 4 آلاف سائح يأتى ضمن 30 ألف سائح استقبلهم المطار على مدار الأسبوع المنقضى من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة.

من جانبه قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة في الفترة الأخيرة كشفت عن  تحسن وانتعاش القطاع السياحي.

البحر الأحمر المرشدين السياحيين جنوب البحر الاحمر مطار الغردقة الدولى مطار مرسى علم مطار مرسى علم الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

موضوعات متعلقة

نجاح عملية ولادة طبيعية داخل سيارة الإسعاف بقرية حماطة جنوب مرسى علم

استغلالا للإجازة.. توافد الجماهير على شواطئ العائلات في الغردقة

البندارى يشهد انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدن المحافظة

رئيس مدينة الغردقة يجتمع مع المواطنين ويؤكد التزامه بتلبية مطالبهم

أعمال تطوير في منطقة فاطمة الزهراء بمدينة الغردقة

قوافل ابن البلد الخيرية تجري 25 عملية جراحية لأمراض النساء في البحر الأحمر

تموين البحر الأحمر تشن حملات على المخابز وتضبط عددًا من المخالفات

تكثيف الحملات التموينية لمتابعة أسعار الخبز في رأس غارب

ترشيحاتنا

صادر له قرار إزالة من 1993.. أول صور لعقار الخليفة المنهار.. خاص

مصدر أمني رفيع المستوى: استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة

محفوظة في كل الظروف.. مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله

حوافز ومكافآت| وظائف جديدة بوزارة الشباب ..تعرف على شروط التعيين

الأمم المتحدة : تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة شمال دارفور

بيان رسمي كشف الحقيقة.. غضب بسبب تعاون بلوجر مع مجلة أزهرية لتعليم الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ