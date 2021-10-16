وزير الخارجية الإماراتي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت أنه تم خلال اللقاء أيضا - الذي عقد في واشنطن - بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.