الرئيس السيسي: أنا عايز أكمل فرحتنا وميكونش عندنا أماكن مش نضيفة

قال الرئيس السيسي، إن أزمة المخلفات أزمة مشتركة بين الدولة والمواطن، متابعا: إيهاب قال عندنا مايقارب من مليون ونصف متر مخلفات، أكيد الناس هتقول ليه الدولة متخلصتش منهم.. دي أزمة مشتركة".



وأضاف "السيسي" خلال كلمته في افتتاح مشروعات الإسكان البديل المشروعات من منطقة السادس من أكتوبر، :" الإسكان الجديد التي تقدمه الدولة للمواطنين يتيح إمكانية إنشاء نظام صحي للتخلص من المخلفات، على عكس الإسكان القديم، مسترسلا:" المناطق القديمة العربيات مكنتش هتقدر تدخل فيها".



وأكمل: مصر تتفاوض منذ 3 سنوات مع شركات نظافة للتخلص من أزمة المخلفات والقمامة، متابعا: "أنا بقول كده عشان تعرفوا".



وأوضح:" أنا عايز أكمل فرحتنا بالمناطق الجديدة.. عايز أكمل الفرحة بأن ميكونش عندنا حاجة مش نضيفة"، مسترسلا: "محدش يفهمني غلط..أنا بتناول أزمة المخلفات عشان نوصل لحل".