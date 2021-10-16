برلمانية: الرئيس السيسي حوّل أحلام المصريين لحقيقة في وقت قياسي

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًة أن ما يتم تنفيذه اليوم على أرض الواقع يعكس أحلام المصريين إلى حقيقة وواقع، خاصة مع افتتاح الرئيس عدد من مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة.

وأكدت مايسة عطوة خلال البيان الصادر لها، أن المشروعات الإسكانية تعتبر نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب في مشروعات إسكان، ويأتي ذلك منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق الغير أمنة .

وأضافت مايسة عطوة، أن الدولة تضع كل إمكانياتها لإنجاز هذا الهدف القومي الذي تم تسميته عالميا بالتجربة المصرية الرائدة التي استطاعت مصر من خلالها تحقيق الإنجاز في وقت قياسي يشهد به العالم.