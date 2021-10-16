السيسي عن أزمة قرية الديسمي: التغطية الإعلامية اتهمت الحكومة بالتقصير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ التغطية الإعلامية لأزمة قرية الديسمي المقامة على مجرى السيول، والتي تحدثت عن أن الحكومة مقصرة مع الناس، لكنها لم تسلط الضوء على ما حدث هناك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: "نموذج الديسمي سنعممه في الريف رغم إن ثقافة الأهالي يقولوا إحنا عاوزين نخلي الحظائر داخل البيت.. إحنا حريصين على صحة الناس".

وتابع: "أنا عاوز الناس تتكلم وعاوز يكون فيه تعبير عن الرأي، بس تكون فاهمة القضية.. يا ترى اللي فات كان عيب دولة ولا عيب مواطنين ولا الاتنين".

وأكمل: "سبق التعديات على الأراضي الزراعية كبير.. أنا بكرر كلامي علشان أسجل كلامي على نفسي وعلى الحكومة وعلى المواطنين لأن القضية قضيتنا كلنا.. لو عاوزين دولتنا تكون ذات شأن لازم ندرس اللي إحنا فيه".

تابع: “يا ترى اللي فات دا بقى كان عيب دولة ولا عيب مواطنين ولا عيبنا احنا الاتنين، مش عارف”.