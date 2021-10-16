الظواهر الفلكية لا تنتهي.. النصف الثاني من أكتوبر يشهد 5 ظواهر ترى بالعين المجردة.. وقمر الصيد وشهب الجبار أبرزها

الدكتور جاد القاضي: الظواهر الفلكية في غاية الروعة

مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية: شهب الجباريات تمطر سماء مصر يومي الخميس والجمعة

الدكتور جاد القاضى: الظواهر الفلكية بالنصف الثانى من أكتوبر اقتران أجرام مع بعضها أو زخات شهب

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر 2021 حيث نشهد خلال النصف الثاني من الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمُعلقة أبصارهم في السماء مُنتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

اقتران الزهرة وقلب العقرب 16 أكتوبر

نشهد اليوم السبت، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب الزهرة (رمز الحب والجمال) ونجم قلب العقرب فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن هواة ومحبي الفلك على موعد اليوم مع اقتران "نجم انتاريس" مع كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال)، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم في ظاهرة للمشاهدة بالعين المجردة في السماء.

وأضاف أن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق حيث سيظهر في السماء عند دخول الليل حتى غروبهما في السابعة والنصف مساءا تقريبا.

قمر الصيد (بدر أكتوبر) 20 أكتوبر

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 20 أكتوبر باذن الله حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر99.9% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل ، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل .

شهب الجباريات 21 ، 22 أكتوبر

وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة .

و أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل ، تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

عطارد في أطول استطالة له 25 أكتوبر

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له لتبلغ 18.4 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في الخامسة إلا عشرة دقائق صباحا وخلال الشفق الصباحي حتي يختفي من جراء شروق الشمس .

كوكب الزهرة في اطول استطالة له 29 أكتوبر

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة له تبلغ 47 درجة من الشمس وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء

ويمكن رؤيته باتجاة الغرب في الخامسة والربع خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبه في السابعة واربعين دقيقة مساءا تقريبا .

وقال الدكتور جاد القاضى ، مدير معهد القومي البحوث الفلكية ،إن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة ، فيظهر كوكبان خلف بعدهم على نفس الخط المار بالنسبة للرائي، ولكن في الحقيقة المسافات بينهم كبيرة .

ولفت إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هناك نوعين من الظواهر التي ستحدث في شهر أكتوبر، وهما: اقتران أجرام مع بعضها، أو زخات شهب، معقباً: "هذه الفترة مهمة بالنسبة للظواهر الفلكية في الكون".