"البدء في التطعيم".. مستشار الرئيس يزف بُشرى لـ الفئات الاقل من 18 سنة |فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه سيتم البدء في تطعيم الفئات العمرية الاقل من 18 سنة من طلاب الجامعات باللقاحات التي تم إجازتها، ثم طلاب الثانوية العامة وغيرها، قائلاً : " مش كل اللقاحات سجلت أو أجيزت لاستخدامها لاقل من 18 سنة، لكن بعد الموافقة العلمية والفنية حتى لو كان إستخدام طاريء سيتم إستخدامها ".

وأكد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أنه حتى الآن لقاح فايزر هو المجاز إستخدامه لمن هم أقل من 18 سنة ، مشيراً إلى أن بقية اللقاحات خضعت لتجارب إكلينيكة وسريرية ، من أجل استخدامها لهذه الشرائح العمرية، سيتم إيجازتها بعد موافقة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الامريكية، وموافقة المنتجين على ذلك.

وكانت الصحة قد ذكرت أن كل من تخطى عاما على تلقيه لقاح كورونا سيتم إعطاؤه جرعة كورونا من أى لقاح وليس شرطا من اللقاح التى تلقاه الفترة الأولى، خلال الفترة المقبلة، وسيتم ترتيب الأمور اللوجستية خلال الفترة المقبلة لذلك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.