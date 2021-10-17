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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هانى الناظر: الكمامة القماش أفضل من الكمامة الطبية

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن الكمامة المصنعة من القماش الأبيض بخامة قطنية تقوم بنفس عمل الكمامة الطبية ، ويمكن للأشخاص  غير الأطباء، والذين يعانون من ضيق فى التنفس ارتدائها، وتعد أفضل من الكمامة  المصنعة بالصبغة السوداء، و التى تسبب الحساسية للكثيرين.

وأضاف "الناظر" خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة "ten "، أنه من مميزات الكمامة المصنعة من القماش غسلها ،وإعادة ارتدائها مرة أخرى و يمكن غسلها بالمياه والصابون فقط لقتل الفيروس .

و أوضح  استشارى الأمراض الجلدية ، أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن الكمامة المصنعة من القماش كافية للحماية من العدوى بالفيروس .

و أكد، أن الكمامة هى خط الدفاع الأول للفيروس سواء كانت طبية ، أو مصنعة من القماش، محذرا الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بارتداء الكمامة لأن التطعيم لا يمنع الإصابة بالفيروسات، و لكنه يقلل من مضاعفات المرض، وخطورته .

وأشار إلى أن اللقاح الصينى لا يوجد منه ضررا، مؤكدا أن أقل عدد إصابات يوجد فى الصين.

و ذكر أن تداول الشائعات عن أنواع التطعيمات ومدى فاعليتها لم يكن صحيحا لأن كل التطعيمات  فعالة، وتقوم بنفس المهمة.

وكشف عن استخدام فتاة لإحدى الوصفات المنشورة على جروبات علاج الشعر على الفيس بوك، وتدعي تنعيم وتطويل الشعر، ولكنها تسببت في تساقط شعرها بعد مرور يومين فقط، منوها إلى أن هذه الوصفة كانت تحتوى على انبوبة اكسجين كاملة وبيض وكركم.

وحذر  جميع السيدات من الاستماع لهذه الأمور والنصائح التى تؤدى بهم إلى الهلاك، مؤكدا أن هذه الوصفات يكتبها بعض الأشخاص غير المتخصصين، كما أنه يوجد بعض الأشخاص التى تعطى هذه النصائح في صورة طب أعشاب، رغم أن هذا المصطلح غير موجود في الطب اطلاقا.

ونبه هاني الناظر جميع الأشخاص من أخذ أى استشارة طبية من أى شخص، مؤكدا على أهمية الحصول عليها من طبيب بشرى متخصص، مضيفا أن هناك تركيبات تباع على أنها أعشاب وتكون باهظة الثمن وعلى الرغم من ذلك يشتريها المواطنين.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا أصبحت مجالا لانتشار الوصفات الطبية الخاطئة في أي مجال ويقوم المواطنين بتصديق تلك الوصفات.

وذكر أن الشباب والأطفال والمراهقين هم أكثر الفئات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مما يسبب في الكثير من الآثار السلبية النفسية لهم، وأهمها ما يلي:

اضطرابات النوم : الاستخدام المفرط والمبالغ فيه للسوشيال ميديا يسبب الأرق، حيث أن بعض الدراسات أشارت إلى تأثر إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين باستخدام الهواتف الجوالة.

النسيان وتأثر الذاكرة : يعاني الشخص الذي يستخدم هذه المواقع لفترات طويلة من النسيان وفقدان القدرة على التركيز وضعف الانتباه.

الرهاب الاجتماعي : تعود الشاب على استخدام هذه الطرق للتواصل مع الآخرين تجعله يميل للعزلة والانطواء، ومع الوقت ينعزل عن واقعه المحيط ويعيش في واقع افتراضي من صنع السوشيال ميديا، مما يسبب الرهاب والاكتئاب.


تأثر العمل والدراسة : تؤثر على إنتاج الشخص وعمله وتعليمه، حيث ينشغل في المتابعة والتصفح ويهمل عمله ودراسته ويفقد تركيزه، ويعاني من تشتت الانتباه بين العمل والدراسة والعالم البديل الذي يتابعه على هذه التطبيقات.


الإصابة بالأمراض : الانشغال في متابعة هذه المواقع يسبب الكثير من المشكلات الصحية وعلى رأسها البدانة وزيادة الوزن، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، أمراض العيون، ضعف الجهاز المناعي نتيجة التعرض للشائعات والأخبار المزعجة.


تأثر الحياة الشخصية : حيث يمكن أن يتعرض البعض لمشكلات نتيجة التواصل مع الغرباء خاصة المراهقين والمراهقات، كما يتعرض البعض للسرقة في حالة القيام بعمليات البيع والشراء عبر هذه المنصات.

 

منظمة الصحة العالمية ارتداء الكمامة التنفس استشاري الامراض الجلدية برنامج صباح الورد هاني الناظر

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