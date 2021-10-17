جامعة الفيوم: مجلس الدراسات العليا يوافق على تسجيل 22 رسالة دكتوراة و25 ماجستير|صور

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم جلسته رقم (173) برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وعضوية السادة أعضاء المجلس وذلك اليوم الأحد 17أكتوبر2021م.

صرَّح أ.د محمد سعيد أبو الغار بأن المجلس وافق على تسجيل (25) رسالة ماجستير و(22) رسالة دكتوراه، كما وافق على التسجيل لبعض أعضاء الهيئة المعاونة لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة، لمن لا تتوافر برامج دراسات عليا في تخصصاتهم داخل الجامعة.

وأضاف أبو الغار أنه قد تم تفعيل بند رسوم الساعات المعتمدة على جميع برامج الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، كما تم مد القيد لبعض الدارسين الجادين لاستكمال دراستهم لدرجات الماجستير والدكتوراه، بينما تم شطب تسجيل بعض الطلاب الذين انتهت مدة قيدهم، أو الذين لم تتم متابعة هيئة الإشراف الخاصة بهم.

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