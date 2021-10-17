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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة اليوم العالمي للفقر

انتصار السيسي: مصر تمضي بثبات لتغيير واقع الحياة لـ 58 مليون إنسان

صدى البلد

قالت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنه في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.


وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا”.

 

وتابعت: “أن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ 58 مليون إنسان في 4584 قرية”.

قرينة الرئيس للفقر يجسد في جوهره معاني المبادئ الإنسانية

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