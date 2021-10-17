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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس "مستقبل وطن": الدولة بقيادة السيسي طورت 80% بالمناطق غير الآمنة

الدكتور محمد منظور،نائب
الدكتور محمد منظور،نائب رئيس حزب مستقبل وطن،عضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحمت ملف المناطق غير الآمنة، والتي كانت أحد أهم التحديات الكبيرة التي تعوق الدولة في تطوير ملف الإسكان، إلا أنها نجحت بكل المقاييس في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدفها الدولة للقضاء على العشوائيات نهائيًا.

وأضاف "منظور"، في بيان، أن ملف العشوائيات كان يمثل قنبلة موقوتة يهدد استقرار الدولة في الفترة السابقة وهو ما تطلب على القيادة أن يكون لديها العديد من الخطط الإستراتيجية المُحكمة لمواجهة تلك الأزمة واستهدفت رفع مستوى معيشة قاطني العشوائيات من خلال التطوير اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا وثقافيًا لتحسين جودة حياة المصريين، واستطاعت أن تطور 80% من المناطق الخطرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُطالبًا وسائل الإعلام بتنظيم العديد من الحملات التوعوية عن أهمية مواجهة مخاطر البناء العشوائي ومُخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مُذكرًا أن ملف القضاء على المناطق غير الآمنة يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الانجازات التي تحققها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ملف القضاء على العشوائيات، وذلك من خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة، وبناء مدن سكنية جديدة في أوقات وجيزة لتحسين حياة المصريين جعل المؤسسات الدولية والمحلية يشيدون بخطة الدولة تجاه مواجهة هذا الملف العصيب، مُشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازًا تاريخيًا فريدًا ولم يشهد مُثيلا له في كافة دول العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق غير الأمنة العشوائيات التنمية العمرانية الشاملة المشروعات القومية العملاقة

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