إزالة 15 حالة تعد على أملاك الري بالوقف في قنا

ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18

قال اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الري و الأجهزة الأمنية، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري ، و ذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ١٨.



و أضاف محافظ قنا ، بأن الحملة نجحت فى إزالة ١٥ حالة تعدى بالمباني على أملاك الري بإجمالي مساحة ١٠٠٥ م، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، و الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة .



و أكد الداودي، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، و كذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة ، و ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي .

و طالب محافظ قنا ، الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين .



و أشار محافظ قنا، إلى أن الحملات مستمرة لاسترداد أراضي الدولة و إزالة أي تعديات على أملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

حملات إزالة التعديات بقنا

حملات إزالة التعديات بقنا٤

حملات إزالة التعديات بقنا

حملات إزالة التعديات بقنا٥

حملات إزالة التعديات بقنا٢