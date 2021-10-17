نبيل معلول: أداء الأهلي علامة استفهام ويجب أن يكون بايرن ميونيخ أفريقيا

أكد نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس أن أداء النادي الأهلي علامة استفهام في الفترة الأخيرة.

وأشار معلول عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الأهلي يعاني فنيا منذ فترة مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني.

وأوضح أن الأهلي يجب أن يكون بايرن ميونيخ أفريقيا لأنه يملك النجوم والمال والإدارة الحكيمة ولا يوجد ما يزعجه ويستطيع إنهاء أي مباراة متفوقا بفارق كبير.

وأكد أن موسيماني يقلل من قدرات الأهلي ولا يستطيع التعامل بنفس المنطق المطلوب للفريق الأحمر لأنه اعتاد على طريقة معينة في التعامل مع صن داونز الجنوب أفريقي ولا يتعرض للانتقادات حال خسارته بطولة.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع إضافات آخرى منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة لكن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والاسيوي تنفيذا لعقوبات قانون "قيصر".

وكان معلول قد تولى تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي، فجر إبراهيم، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.