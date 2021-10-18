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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأسبقية.. شركة تذكرتي يكشف تفاصيل الحصول على تذاكر المباريات

صدى البلد

كشف أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي، تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات، قائلا: رابطة الأندية أعلنت عدة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بحضور 2000 مشج فقط.

 

وأضاف "أحمد عبادة"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الحجز سيكون عن طريق شركة تذكرتي، منوها بأن من قام بالتسجيل في أمم أفريقيا 2019 لن يحتاج للتسجيل من جديد".

 

وأوضح أنه لا يمكن لأحد الحصول على التذكرة دون شهادة حصوله على لقاح كورونا، نوها بأن الشركة ستقوم بتغيير شكل التذكرة.

 

وأشار إلى أن الحصول على التذاكر سيكون بأسبقية الحجز، متابعا: سيتم الإعلان عن فتح باب التذاكر قريبا.
 

شركة تذكرتي عودة الجماهير رابطة الأندية تذكرتى اخبار التوك شو

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