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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

بن شرقي
بن شرقي

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن ضربة البداية كانت موفقة للفريق في مشوار دوري ابطال إفريقيا.

وقال المندوه عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الزمالك أضاع عدة محاولات أمام المرمى ولكن الأداء كان مميزاً في مواجهة توسكر الكيني بجولة الذهاب لدور ال ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفوز بهدف نظيف في كينيا يقرب الزمالك من التأهل ولكن يجب احترام المنافس والتركيز في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد أنه حرص على صرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق من جيبه الخاص تقديرا للأداء المميز في كينيا.

وأوضح أن الجانب الكيني رحب بالزمالك كما أن السفارة المصرية احسنت استقبال البعثة والتعامل مع الأجواء بشكل ممتاز.

وأشار إلى أنه عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وجاءت ودية وشهدت ترحيبا بالبقاء مع الفريق بصفة عامة.

حسام المندوه نادي الزمالك دوري ابطال افريقيا توسكر الكيني كينيا

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