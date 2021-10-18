اليونان بوابة أوروبية لمصر .. كابل بحرى لتبادل الكهرباء يمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي

مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية، واليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول القارة الأوربية، فمصر واليونان تمثلان جسراً لربط الشمال والجنوب.

وتتمتع مصر واليونان بعلاقات ثنائية متميزة، وتقارب في الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، و يرجع ذلك إلى عمق الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب وجود جالية يونانية كبيرة في مصر، وأخرى مصرية في اليونان.

وامتدادا لذلك الترابط تدرس مصر واليونان مشروع الربط الكهربائى بين البلدين عن طريق قبرص أولا وفى هذا الإطار تم الأسبوع الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص ومصر واليونان لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي .

حيث قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق بزيارة اليونان خلال الفترة من 14-15 أكتوبر 2021، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء باليونان ومصر وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر ووزارة البيئة والطاقة باليونان، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحرى يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.



ويحقق مشروع الربط الكهربائي العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية منها :

· إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة.

· المساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية.

· تحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء.

· تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.



كما أن المشروع يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر واليونان، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.



ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية.

كما وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بعدا بيومين مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

ويمثل المشروع جزءا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزا للاستجابة للتحديات الخاصة بتغير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

كما يساهم الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط في استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد استقبل نهاية شهر سبتمبر الماضى هومر مافروماتيس Homer Mavrommatis سفير قبرص بالقاهرة لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين .

وأشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط،مؤكدا على الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا.

وأشاد Homer Mavrommatis سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

فيما أشار مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم فى عام 2019 توقيع اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت وبلغت قيمة الاتفاق 2 مليار يورو.

وأوضح المصدر أن تنفيذ الربط الكهربائي سيكون من خلال مد كابل بحري فى البحر المتوسط متجها إلى قبرص ثم إلى اليونان ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومتر، و ستبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت مستوي سطح البحر،لافتا إلى أن مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، ثم 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية ، متوقعا أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ البدء فى التنفيذ.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال فى تصريح سابق لصدى البلد أن الربط مع قبرص مشروع تاريخى له أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.