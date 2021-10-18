رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، فعاليات ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تناقش حوكمة العمران والقضاء على العشوائيات ومنظومة البناء الجديدة .

بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و رؤساء الوحدات المحلية و مديري الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية و إدارة التخطيط العمراني و إدارة المساحة بمحافظة قنا .

و أكد رئيس الجامعة ، أن الورشة ينظمها مركز الخدمة العامة للدراسات و الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة في إطار الدور المجتمعي للجامعة و تقديم الدعم الفني لمختلف الجهات المعنية.

و أشار رئيس الجامعة ، إلى أهمية الورشة في التوعية بأهمية حوكمة العمران و القضاء على العشوائيات و التكدس و مناقشة منظومة البناء الجديدة .

واستعرض الدكتور عرفة محمود أحمد، مدير مركز الخدمة العامة للدراسات و الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، آليات العمل بمنظومة البناء الجديدة وأهم التحديات في تطبيق هذه المنظومة.

و أضافت الدكتورة جميانه داوود، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالكلية و عضو استشاري بمنظومة الاشتراطات البنائية بالكلية، بأن الورشة حرصت على تواجد كافة الأطراف المعنية بمنظومة البناء الجديدة و تستمر لمدة يومين يتم خلالها تناول كافة التفاصيل و الاستفسارات الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ورشة عمل الاشتراطات البنائية

ورشة عمل الاشتراطات البنائية

ورشة عمل الاشتراطات البنائية٣