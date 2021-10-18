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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

ورشة عمل الاشتراطات
ورشة عمل الاشتراطات البنائية

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، فعاليات ورشة عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تناقش حوكمة العمران والقضاء على العشوائيات ومنظومة البناء الجديدة .

 

بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و رؤساء الوحدات المحلية و مديري الإدارات الهندسية و المراكز التكنولوجية و إدارة التخطيط العمراني و إدارة المساحة بمحافظة قنا .

 

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و أكد رئيس الجامعة ، أن الورشة ينظمها مركز الخدمة العامة للدراسات و الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة في إطار الدور المجتمعي للجامعة و تقديم الدعم الفني لمختلف الجهات المعنية.

 

و أشار رئيس الجامعة ، إلى أهمية الورشة في التوعية بأهمية حوكمة العمران و القضاء على العشوائيات و التكدس و مناقشة منظومة البناء الجديدة .

 

واستعرض الدكتور عرفة محمود أحمد، مدير مركز الخدمة العامة للدراسات و الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة،  آليات العمل بمنظومة البناء الجديدة وأهم التحديات في تطبيق هذه المنظومة.

 

و أضافت الدكتورة جميانه داوود، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالكلية و عضو استشاري بمنظومة الاشتراطات البنائية بالكلية، بأن الورشة حرصت على تواجد كافة الأطراف المعنية بمنظومة البناء الجديدة و تستمر لمدة يومين يتم خلالها تناول كافة التفاصيل و الاستفسارات الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ورشة عمل الاشتراطات البنائية

ورشة عمل الاشتراطات البنائية
ورشة عمل الاشتراطات البنائية
ورشة عمل الاشتراطات البنائية٣
ورشة عمل الاشتراطات البنائية٣
ورشة عمل الاشتراطات البنائية٢
ورشة عمل الاشتراطات البنائية٢
جامعه جنوب جامعة جنوب الوادي الاشتراطات البنائية العشوائيات منظومة البناء الجديدة

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