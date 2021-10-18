مدير أعمال موسيماني يكشف حقيقة مغادرة مدرب الأهلي لمحل إقامته بأكتوبر

قال حازم الحديدي مدير أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي مستمر في محل إقامته ولم يغادره.

وقال الحديدي ، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه تواصل مع أحمد حسن عميد لاعبي العالم بوصفه مدير أعماله أيضاً ، وأكد أن صفحته يديرها بعض الآدمن، ولم يقصدوا رحيله عن الأهلي .

وأضاف أنه تواصل مع موسيماني وأكد له أنه متواجد حالياً في مقر إقامته بحي السادس من أكتوبر ولم يغادره .

وأوضح أن موسيماني ذكر له أنه سعيد بالتواجد والعمل داخل الأهلي ويحب النادي وجماهيره.

وتابع:" موسيماني مندهش مما تردد عن مغادرته محل إقامته وما تم تناقله عن إمكانية رحيله عن مصر ، وقال: كيف لي أن أسافر وجواز السفر الخاص بي لدي الجهاز الإداري بالنادي".