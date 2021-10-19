عمرو أديب: الدولة تواجه تحديا كبيرا باستمرار توزيع الوجبات المدرسية

قال الإعلامي عمرو أديب، ، إن الدولة المصرية تواجه تحدي كبير، مؤكدا أن هذا التحدي يكمن في استمرار توزيع الوجبة على الطلاب.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان دائما هناك محاولات لحساب تكلفة الوجبة المدرسية منذ عدة سنوات.

وتابع عمرو أديب، ان أن الوجبة المدرسية التي توزع حاليا على الطلاب متوازنة، وتوفير احتياجاته

إتاحة أغذية صحية

أوصت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بضرورة إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس، وكذلك توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس والأماكن العامة لتوفير أغذية صحية وسليمة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة "سايلو فودز" والتي ستقود قاطرة ثقافة التغذية الصحية السليمة بمصر، فضلاً عن التعاون مع الوزارات المعنية لتحسين جودة المنتجات الغذائية للأسر المصرية لتأسيس نظام صحي سليم لأفراد المجتمع.