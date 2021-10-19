طابع بريد خاص لاتحاد الثقافة الرياضية

أصدرت هيئة البريد المصري طابع خاصا للاتحاد المصري للثقافة الرياضية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه كأول اتحاد من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا وذلك تقديرا لدوره في نشر قيم الرياضة وثقافتها ومبادئها ، وكذلك اسهامات في تأسيس اتحادات عربية وأفريقيا لذات الغرض.

وكشفت الهيئة عن فلسفة التصميم للطابع والتي تتلخص في إبراز سعار الاتحاد كمصدر طاقة للثقافة الرياضية في السنوات العشر الماضية وشعاع امل للمستقبل الرياضي في مصر

وتم تصميم الرقم عشرة بعنصرين اولها الرقم 1 الذي تم دمجه مع كلمة سنوات والرقم صفر واشتغل على دوائر تشكيلية عددها عشرة تجمع عناصر العلم المصري وتمثل عدد سنوات الاتحاد وقمة التنافس الرياضي الشريف واصدرت الهيئة الى جانب الطابع كارت بوستال

ودليل الطابع باللغتين الغربية والإنجليزية.

ووجه الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد الشكر الى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد على موافقته بإصدار الطابع التذكاري الذي يوثق مسيرة عشر سنوات من عمر الاتحاد في خدمة الرياضة المصرية ونشر قيمها.