عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طابع بريد خاص لاتحاد الثقافة الرياضية

صدى البلد

أصدرت هيئة البريد المصري طابع خاصا للاتحاد المصري للثقافة الرياضية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه كأول اتحاد من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا وذلك تقديرا لدوره في نشر قيم الرياضة وثقافتها ومبادئها ، وكذلك اسهامات في تأسيس اتحادات عربية وأفريقيا لذات الغرض.

وكشفت الهيئة عن فلسفة التصميم للطابع والتي تتلخص في إبراز سعار الاتحاد كمصدر طاقة للثقافة الرياضية في السنوات العشر الماضية وشعاع امل للمستقبل الرياضي في مصر 
وتم تصميم الرقم عشرة بعنصرين اولها الرقم 1 الذي تم دمجه مع كلمة سنوات والرقم صفر واشتغل على دوائر تشكيلية عددها عشرة تجمع عناصر العلم المصري وتمثل عدد سنوات الاتحاد وقمة التنافس الرياضي الشريف واصدرت الهيئة الى جانب الطابع كارت بوستال 
ودليل الطابع باللغتين الغربية والإنجليزية.  

ووجه الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد الشكر الى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد على موافقته بإصدار الطابع التذكاري الذي يوثق مسيرة عشر سنوات من عمر الاتحاد في خدمة الرياضة المصرية ونشر قيمها.

الوطن العربي هيئة البريد شريف فاروق البريد المصري المصري

موضوعات متعلقة

مولد النبي صلى الله عليه وسلم.. كم عدد أبناء الرسول ومن أمهاتهم؟

ترشيحاتنا

معجزات النبي .. أمور لم تعرفها من قبل

بينها الربط الكهربائي.. الرئيس السيسي يكشف 4 ملفات تمت مناقشتها في القمة الثلاثية

لإقامة حفل زفافهما.. عروسان يحولان إناء طهي لمركب.. شاهد

رئيس جامعة الأزهر يفتتح غدا معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة

وكيل خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى 1.5%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

نهايته قربت.. شوبير يفتح النار على مجاهد عقب جلسة مجلس النواب

الأوقاف: عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بعد اتهامه بالإساءة لمصر.. تحرك برلماني ضد فيلم "ريش"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان

لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

من هو حبيب هند رستم الذي رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار من أجله

حزم حقائبه.. هل يرحل موسيماني عن الأهلي ؟ تفاصيل

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ