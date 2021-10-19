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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تدشن مبادرة معا ضد كورونا بمدارس المحافظة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

 

دشنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة" معا ضد كورونا" بمدارس المديرية، برعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و تنفيذ إدارة التربية الصحية و السكانية و البيئية.

 

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة ، و قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي و جمعية الهلال الأحمر المصري ، تهدف إلى تنمية الوعي الصحى والثقافي لطلاب المدارس و الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيقها بشكل اعتيادي لتصبح ثقافة سائدة.

 

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و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المبادرة سوف تستغرق أسبوعين،  حيث تبدأ اعتباراً من يوم الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ و يخصص مدرسة بكل إدارة تعليمية لعقد ندوة يحاضر بها طبيب من مديرية الصحة و مختص من التأمين الصحي أو جمعية الهلال الأحمر .

 

و أوضح مدير تعليم قنا ، بأن المبادرة تستهل فعاليتها من مدرسة أبوتشت الثانوية الجديدة بنات و التي تستضيف طلاب مدارس أبوتشت الثانوية بنين و النواهض و فصول السليمات و مدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم عيس و فصول الكرنك و سمهود والحرية الرسمية للغات.


و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، يمثل المدرسة عدد محدود من الطلاب يتم تكليفهم بنقل الفكرة إلى زملائهم و التعبير عما استفادوه بالندوات عن طريق الإذاعة المدرسية و البانرات و مجلات الحائط و غيرها من الوسائل التى تعزز نشر الوعي الصحي بين الطلاب و أولياء الأمور أيضا.

 

قنا معا ضد كورونا كورونا التعليم المدارس

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