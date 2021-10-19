تعليم قنا تدشن مبادرة معا ضد كورونا بمدارس المحافظة

دشنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، مبادرة" معا ضد كورونا" بمدارس المديرية، برعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و تنفيذ إدارة التربية الصحية و السكانية و البيئية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المبادرة التي تتم بالتنسيق مع الدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة ، و قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي و جمعية الهلال الأحمر المصري ، تهدف إلى تنمية الوعي الصحى والثقافي لطلاب المدارس و الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيقها بشكل اعتيادي لتصبح ثقافة سائدة.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المبادرة سوف تستغرق أسبوعين، حيث تبدأ اعتباراً من يوم الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ و يخصص مدرسة بكل إدارة تعليمية لعقد ندوة يحاضر بها طبيب من مديرية الصحة و مختص من التأمين الصحي أو جمعية الهلال الأحمر .

و أوضح مدير تعليم قنا ، بأن المبادرة تستهل فعاليتها من مدرسة أبوتشت الثانوية الجديدة بنات و التي تستضيف طلاب مدارس أبوتشت الثانوية بنين و النواهض و فصول السليمات و مدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم عيس و فصول الكرنك و سمهود والحرية الرسمية للغات.



و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، يمثل المدرسة عدد محدود من الطلاب يتم تكليفهم بنقل الفكرة إلى زملائهم و التعبير عما استفادوه بالندوات عن طريق الإذاعة المدرسية و البانرات و مجلات الحائط و غيرها من الوسائل التى تعزز نشر الوعي الصحي بين الطلاب و أولياء الأمور أيضا.