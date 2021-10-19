د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

دفعتنى زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان مؤخرا لمصر والاهتمام بدفع العلاقات بين اليلدين للبحث فى دور الكنيسة القبطية بجنوب السودان ,وفى اطار تواجد القوى المصرية الناعمة ومنها "الأزهر والكنيسة فى أفريقيا".وعلى الرغم من أن الكنيسة القبطية في شمال السودان كانت تعد من أقوي الكنائس الموجودة هناك، فإن مركزها في الجنوب اختلف كثيرا ، وكان لا يوجد للكنيسة القبطية كنيسة واحدة بالجنوب، كما كان كل المسيحيين الذين به هم من الطوائف الأجنبية أو نتيجة لتبشيرها.رغم ذلك زاد اهتمام الكنيسة القبطية بالتواجد و العمل هناك بعد ذلك ، خاصة أن لها كنائس على الحدود الشمالية للجنوب، كما أن العمل في الجنوب قد بدأ منذ السبعينيات حيث تمت سيامة أحد الآباء الكهنة من الجنوبيين و اسمه القس/ بشارة، حيث كان يعمل في تلك الأقاليم، و هو أحد أفراد البعثة الجنوبية التي درست في القاهرة، و في المعهد الإفريقي بكوتسيكا (جنوب المعادي) في أواخر الستينيات من القرن الماضى.

ومع أن الخدمة في الجنوب تحتاج إلى جهد كبير، خاصة في ظل وجود جالية كاثوليكية كبيرة، و بعض الطوائف البروتستانتية، كما يهتم مجلس الكنائس العالمي أيضا بالجنوب، و هو يضم ممثلين عن الكنائس الموجودة في السودان، و هي بدورها عضو أيضا في مؤتمر كنائس كل إفريقيا...لكن بدأ التواجد والنشاط القبطى بجنوب السودان,وأصبح لنا بمرور الوقت كنيسة وأنشطة بجنوب السودان.

وفى اطار جهود الكنيسة فى عهد البابا تواضروس، ذهبت لتضع وجودها لأول مرة فى عدد من الدول الأفريقية، ومنها :جنوب السودان ,ففى مارس 2017 أعلنت الكنيسة أن الأنبا إيليا، أسقف الخرطوم ودولة جنوب السودان، افتتح أول كنيسة قبطية بدولة جنوب السودان وهى كنيسة "سان جورج"، كما افتتح أيضاً مدرسة "سان مارك"، وهى أول مدرسة تابعة للكنيسة القبطية هناك..وتوالت الافتتاحات والأنشطة بعد ذلك.

هذا وتمتد خدمة الكنيسة القبطية في أفريقيا، كما تنمو يومًا بعد يوم، ليس في المجال الروحي فقط، بل أيضًا في المجال التنموي والتعليمي والصحي.ففي السودان مثلا توجد مراكز لخدمة أطفال النوبة يُقدَّم فيها التعليم الروحي والدراسة مع تنمية المهارات وتقديم وجبات صحية للأطفال من خلال الكنائس والآباء، أمّا في الخرطوم، وبجوار الخدمات الكنسية، توجد خدمات تعليمية وكرنفالات وخدمات طبية، ويمتد ذلك إلى جنوب السودان. وفي الكنائس تُقدَّم خدمات مدارس الأحد وأنشطة التنمية البشرية والخدمات الطبية، مع المساعدات العينية وخدمات السجون والملاجئ وغيرها من أوجه الأنشطة المتنوعة,خاصة بالنسبة لمراكز التدريب المهنى.

أنشطة الكنيسة القبطية حاليا فى جنوب السودان :وفقا لما ، ذكره الراهب القمص /أثناسيوس أفا مرقس مسئول الكنيسة القبطية فى جنوب السودان ,فان الكنيسة القبطية الارثوذكسية في جنوب السودان تضم الآتى:

أولا:الكنائس:

١-كنيسة مارجرجس بحي مونيكي -جوبا ويخدمها القس مايكل ابار

٢-كنيسة الانبا ابرام بنياكرون جوبا ويخدمها القمص اثناسيوس افامرقس

٣-كنيسة الملاك ميخائيل بولايه واو ويخدمها القس ايمانويل مارتن

٤-كنيسة مارمرقس بولايه الرنك ويخدمها القمص اشعياء عطية

٥-كنيسة العذراء بولايه يارول وبها ملجي ومدرسة وعياده طبية

٦-أرض ماجيكي وهي أرض جديدة ويتم البناء عليها مدرسة ومستشفى وكنيسة

٧-أرض لونجنج وهي أرض جديدة في بداية التخطيط

ثانيا: المدارس:

١-مدرسة سان مارك حي مونيكي

٢-مدرسة سان مارك بولايه واو

٣-حضانة سانت مارى حي نياكرون

ثالثا: العيادات:

١-عيادةالسيدة العذراء بولاية يارول

٢-عياده العذراء حي نياكرون

٣-عياده الانبا موسي ولايه واو

٤-مستشفي كبيره تحت الانشاء حي مونيكي

رابعا: مراكز التدريب المهني:

١-مركز مارجرجس حي مونيكي

٢-مركز الأنبا/ ابرام حي نياكرون

هذا ويقوم القمص داود لمعي بالخدمة بجنوب السودان بالتنسيق مع الأنبا/ ايليا,كما تتبع الكنيسة في جنوب السودان لايبارشية الخرطوم ويتولاها الأنبا/ ايليا,وهو يتبع رئاسة الكنيسة الفبطية مباشرة.

الكنيسة القبطية وخدمة دولة جنوب السودان:

جمهورية جنوب السودان بلد غير ساحلى فى شمال شرق أفريقيا ,نالت استقلالها عن السودان عام 2011,وعاصمتها الحالية "جوبا"وهى أكبر مدنها ايضا ,ويبلغ سكانها حوالى 11 مليون نسمة.

وهى تتبع فى الرعاية الكنسية ايبارشية الخرطوم والجنوب ,وأسقفها نيافة الحبر الجليل الأنبا/ايليا ,ومقر المطرانية بالخرطوم "عاصمة السودان".

وتقوم خدمة الكرازة بأفريقيا والتى يشرف عليها الأب القمص/داود لمعى بخدمات متعددة فى جنوب السودان.وهناك الأب الراهب القس/أثناسيوس والذى بدأ الخدمة يوم 21/8/ 2020,وحيث يدرس حاليا لغة قبائل "البارى",كما يتناوب الصلاة كل يوم احد مع الأب /مايكل وهو جنوبى ,وذلك فى الكنيستين القبطيتين هناك ,مع عدة خدمات أخرى للأطفال الموعوظين والشباب ,حيث تم البدء فى عمل مركز التنمية لتعليم مهن وحرف كالخياطة والكهرباء والنجارة وكورس كمبيوتر ,وكذلك افتتاح حضانة ,بالاضافة الى افتتاح العيادة الطبية بالكنيسة.

وقد زار السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسى دولة جنوب السودان مؤخرا ,وكذلك عدد من الوزراء المصريين لمساعدة الأشقاء فى هذه الدولة الناشئة ,ومجهودات الكنيسة تصب فى هذا الاطار أيضا...ولقد أرسل مكتب رئاسة الجمهورية لشئون الأديان فى جنوب السودان رسالة شكر على هذه الخدمات التى تقدمها الكنيسة القبطية باسم مصر.

متابعة قداسة البابا لعمل الكنيسة القبطية بجنوب السودان:

وفقا لما ذكره المتحدث باسم الكنيسة القبطية عن يوم الجمعة 29 يناير 2021 م فقد استقبل قداسة البابا /تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة الراهب القمص /أثناسيوس أفا مرقس كاهن كنيستنا فى جنوب السودان ,والذى قدم تقريرا عن أمشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك.

سابعا :التحديات والصعاب التى تواجه الكنيسة القبطية بجنوب السودان :

يحكى برنامج "كنيستي في المهجر " ولأول مرة مع كنيستنا القبطية الارثوذكسية بجوبا جنوب السودان. يحكي لنا الراهب القمص أثناسيوس أفا مرقس والخادم أدهم رفعت عن عمل الله معهم في جوبا وعن كل التحديات والصعوبات التي تعرضوا لها نتيجة الأوضاع في جنوب السودان,تابع الرابط وهو:

https://www.youtube.com/watch?v=sW7U7p5t2Ro.