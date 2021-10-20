رئيس الهلال السعودي السابق : التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا غير كافٍ

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السعودي الأسبق، أن فوز فريقه في مباراة ديربي الرياض التي أقيمت ضد غريمه النصر ليس كافيا بل الأهم هو حصد البطولة.

وقال بن مساعد في تصريحات تلفزيونية لقناة SSC السعودية قائلا: "بلوغ النهائي لا يكفي، الطموح أن نحقق البطولة ونذهب للعالمية للمرة الثانية".

وعن المباراة علق: "خروج ماريجا في بداية الشوط الثاني أراح النصر، واليوم أصبحنا محط أنظار العالم".

وأضاف: "في الهلال العمل تراكمي، لكن ما يقوم به الأمير الوليد بن طلال وفهد بن نافل نقف أمامه باحترام".

وواصل: "جارديم مدرب كبير، والفريق لم يكتمل معه ومع ذلك يؤدي بطريقة جيدة. يجب أن نوفر دكة بدلاء أقوى، لتصنع الفارق".

فسر رأيه قائلا: "في مباراة الديربي اليوم كنا الأفضل على مستوى الأساسيين بوجود ياسر الشهراني، لكن دكة النصر أقوى وبها أكثر من لاعب يصنع الفارق، وهذا ليس موجودا بالهلال خصوصا فيما يتعلق بالقائمة الآسيوية، لكن دكة بدلائنا في الدوري أقوى".