رئيس "القابضة" لمياه الشرب يتعهد بإبقاء تبعية مدينة شبرا الخيمة للقاهرة الكبرى

التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مع نواب دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المهندس عبد السلام خضراوى ومجاهد نصار وأشرف أمين حيث تم مناقشة طلبهم إبقاء على تبعية مدينة شبرا الخيمة لشركة المياه والصرف الصحى للقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى عقب اللقاء أن المهندس ممدوح رسلان وعدنا بإعادة النظر فى موضوع نقل التبعية للقليوببة من خلال تشكيل لجان لدراسة ما اثاره نواب شبرا الخيمة من حيثيات ضرورة إبقاء تبعية شبرا الخيمة للقاهرة الكبرى، لمصلحة أبناء وجماهير شبرا الخيمة وايضاً وعد بدراسة ضم مناطق ام بيومى ومنطى ونما لشركة القاهرة الكبرى.



وكان المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد طالب فى طلب احاطة من الحكومة بالتدخل الفورى لوقف سعى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لنقل تبعية محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة والشبكات التابعة لها ومنظومة الصرف الصحى من الشركة القابضة (شركتى القاهرة الكبرى لمياة الشرب والصرف الصحى ) إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

كما طالب " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة إدراجه في جدول اعمال المجلس وتوجيهه ومناقشته مع الوزير المختص في لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، مشيراً الى أنه بعد ذلك القرار الجمهورى رقم 135لسنة 2004 بتاريخ 28/ 4/ 2004 وغيره من القرارات بتحويل الهيئة العامـة لمرفق الصرف الصحى للقاهـرة الكبـرى الى شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابعـة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتكـون تابعـة لوزارة الاسكـان والمــرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ نقل تبعية محطات الصرف الصحى بمدينة شبرا الخيمة الى الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ( شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى حاليا) بكل أصولها من محطات وشبكات وغيرهما من الأصول وكذلك العاملين بها الا ان هناك محاولات من رئيس الشركة القابضة مع مسئولي مرفق المياه والصرف الصحى بالقليوبية نحو تعديل هذا الوضع ودون الرجوع لجهة إصدار هذه القرارات بما يخالف الدستور والقوانين المنظمة لذلك، في تحد واضح لسلطة اصدار القرار وبالمخالفة لقواعد العدالة أو المساواة في نقل هذه المحطات والشبكات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون نقل المناطق الحضرية بمحافظـة الجيزة التي شملها ذات القرارات الجمهورية.