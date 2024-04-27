خبير: اللاجئين 10% من تعداد مصر وتركيا حصلت على دعم أوروبي مقابل استضافتهم

أكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أنه هناك لجان إلكترونية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث بشكل سلبي عن الجهود المصرية المقدمة لرعاية اللاجئين.

وقال وليد جاب الله في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".، :" مصر أعلنت أنها ستقوم بحصر قيمة ما تتحمله بسبب استضافة ضيوف مصر ".

وأضاف وليد جاب الله :" مصر لا تعتبر اللاجئين لاجئين لكنهم ضيوف مصر "، مضيفا:" اللاجئ له حقوق دولية والدولة المستضيفة للاجئ لها حقوق دولية ".

وتابع وليد جاب الله :" تركيا حصلت على دعم يقدر بـ 6.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لأنها تستضيف مليون لاجئ".

واكمل وليد جاب الله :" حوالي 10 % من تعداد سكان مصر من اللاجئين ".