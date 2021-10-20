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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل "عربية النواب": القمة بين مصر وقبرص واليونان تؤكد نجاح استراتيجية السيسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 أكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، النائب أحمد فؤاد أباظة، أن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التاسعة يؤكد نجاح استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي في علاقات مصر مع العالم.


وقال أباظة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي ومنذ بداية توليه منصبه هو يؤكد نجاح استراتيجية مصر في إقامة علاقاتها الخارجية الدولية، موضحا أن إقامة العلاقات على أساس التعاون وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول والمصلحة المشتركة أصبح نموذج مصري يحتذى به في العلاقات الدولية.


وأضاف أن مصر نجحت بقيادة الرئيس السيسي في الخروج من عزلتها الدولية إلى قوة ومتانة في العلاقات الثنائية مع مختلف دول العالم عربية وأوروبيا، مؤكدا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو علاقات دولية قادرة على محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.


ولفت أباظة إلى أن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت الآن نموذجا يتم تطبيقة وبمساعدة مصرية في مكافحة الإرهاب العالمي، مؤكدا أن مصر بقيادة السيسي نجحت في محاربة الإرهاب وحاليا تقوم بمكافحته عبر المشروعات التنموية في مختلف محافظات مصر.


ونوه وكيل لجنة الشئون العربية بالنواب إلى أن موقف مصر من القضايا العربية والإقليمية والدولية واضح وصريح هو ضرورة حل القضايا عبر الحوار ووقف آلة الحرب، مشيدا بمبادرات القيادة السياسية المصرية بشأن الحلول السياسية للقضايا وخصوصا مبادرة "إسكات البنادق" في القارة الأفريقية.


وضرب أباظة مثلا بموقف مصر الحازم والحاسم في القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية بالنسبة لمصر والعالم العربي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال الجولة التاسعة من القمة الثلاثية عدم نسيان القضية الفلسطينية واستقرار ليبيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط وتحدث عن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.


وشدد على أن الرئيس السيسى يقدم السلام والتعاون والاستقرار مع دول أوروبا باعتباره نموذجا قويا للعلاقات الدولية التي يجب أن تكون بين الدول، مؤكدا أن مصر بقيادة السيسي تسعى إلى أن تكون الاتفاقيات مبنية على القانون الدولي، والاهتمام بقضايا الاستقرار وحماية الاستقرار والسيادة وعدم الاعتداء على السيادة، وهي أمور ضامنة للاستقرار في المنطقة.


وأشار إلى أن جولات الرئيس السيسي الخارجية المتكررة رغم جائحة كورونا تؤكد أن مصر تلعب دورا محوريا في القضايا الدولية، وأنها منفتحة على كافة الأراء ووجهات النظر وتحاول تقريبها وتحقيق تفاهم وتوافق يساهم في حل هذه القضايا والقضاء على الأزمات الدولية.

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