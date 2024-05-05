حسب نتائج الدور الأول.. حتحوت يكشف سيناريوهات التأهل للبطولات الأفريقية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، سيناريوهات التأهل للبطولات الأفريقية في الموسم الكروي المقبل، حسب نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن بيراميدز حتى الجولة الـ17 يتصدر الدوري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة ، وله مباراتان مؤجلتان مع سموحة يوم 13 يونيو والأهلي يوم 12 يوليو ، فيما يحتل إنبي مركز الوصافة برصيد 28 نقطة من 17 مباراة ، والمصري في المركز الثالث بنفس الرصيد من 17 مباراة ، في حين يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي يوم 7 مايو.

وأوضح حتحوت، إن الأهلي يمتلك فرصا كبيرة في التأهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال وذلك في حال تتويجه بالنسخة الحالية للبطولة، أو الفوز في مبارياته المؤجلة، مضيفا أن مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة مهمة على مستوى الدوري ولكنها ليست مؤثرة على مستوى التأهل للبطولات الأفريقية.

واستعرض حتحوت، مباريات الزمالك المؤجلة على النحو التالي:

الجولة 11 .. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 14 يونيو في ستاد المقاولون العرب

الجولة 12 .. الزمالك ضد فاركو يوم 21 يونيو في ستاد القاهرة

الجولة 16 .. طلائع الجيش ضد الزمالك يوم الخميس 11 يوليو في ستاد الكلية الحربية

الجولة 17 .. الزمالك ضد بلدية المحلة "لم يحدد موعدها بعد"

كما استعرض مباريات الأهلي المؤجلة، كالآتي:

الجولة 9 .. الأهلي والاتحاد السكندري 7 مايو في ستاد القاهرة

الجولة 11 .. الأهلي وفاركو يوم 14 يونيو في ستاد برج العرب

الجولة 12 .. الأهلي ضد الداخلية يوم 21 يونيو في ستاد السلام

الجولة 13 .. طلائع الجيش ضد الأهلي يوم 1 يوليو في ستاد الكلية الحربية

الجولة 14 .. الأهلي ضد بيراميدز يوم 12 يونيو في ستاد القاهرة

الجولة 17 .. الأهلي ومودرن فيوتشر "لم يتحدد موعدها بعد"

