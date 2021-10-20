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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مبروك عطية : هذه الحالة تستوجب الطلاق فورًا .. فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

هذه الحالة تستوجب الطلاق فوراً.. أكد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج، أن هناك بعض الحالات التي تستوجب الطلاق فوراً، وهذا الأمر لا نقاش فيه ولا تروي، مبيناً أن الإسلام أمر الأزواج بحسن معاشرة زوجاتهن.

هذه الحالة تستوجب الطلاق فوراً

ولفت عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تعقيباً على العنف الأسري، إلى أن ما نراه اليوم بين الأزواج شروع في القتل وليس ضرب، وأن الفقهاء الأربعة أوضحوا أن الضرب كأن يرفع عليها سواكاً وهذا معناه الإهانة فتتعظ، لافتاً إلى أن الضرب بالمُلل والجزم والسكاكين ده شروع في قتل ودوامه يستوجب الطلاق، مستطرداً إنه لو فيه خير عليها أن تعمل على تحسينه.

وأشار عطية إلى أن هناك قاعدة تقول أن النساء مبالغات في الشكوى، لا يوجد ما يبرر الضرب، وأنه لو قام الرجل من النوم وضرب مراته يدخل المستشفى النفسية، لكن الرجل الطبيعي قد يصل لتلك المرحلة بحالة استفزاز عالية جداً.

مبروك عطية: ما نراه اليوم بين الأزواج شروع في القتل وليس ضربا

مبروك عطية تعقيباً على ضرب الزوجة: النساء مبالغات في الشكوى

العنف ليس من قاموس الإسلام

وأكد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بسوهاج، أن كلمة العنف ليست من قاموس الإسلام، بل يطلق عليها الشدة، متابعًا "لا يوجد مسلم عنيف مع أي من خلق الله حتى مع الدواب".

وقال عطية، في تصريحات له: "العنف ضد المرأة من أبشع السلوكيات التي لم يعرفها إلا إنسان تربى في بيئة حجرية مغلقة مظلمة قبل الإسلام وله ما له، وعليه ما عليه في زمن الجاهلية.وتابع عطية: "حينما جاء الإسلام وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (رفقًا بالقوارير)، وجاء في خطبة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرًا، مما يدل على أن للمرأة كيان في الدين الإسلامي، وإذا أردنا أن نلخص هذا الكيان في جملة واحدة لا نجد أعظم تعبيرًا من كلمة (الرحمة)".

وتابع: "إذا كانت الرحمة خُلقا للمسلم مع كل الكائنات، فزوجته وأخته وأمه وطفلته وابنته وجارته أولى بالرحمة من أي مخلوق آخر"، والله تبارك وتعالى يقول "وعاشروهن بالمعروف" وليس في المعروف عنف، وإنما فيه جهالة وضلالة وإيذاء سيحاسب عليه المرة يوم الدين لما كان قاسياً مع منبع الرحمة في مجتمعه، على مستوى البيت مع أم ولدت وأخت شقيقة كبده، وزوجته سكنه ومودته ورحمته، وابنته قرة عينه، فكيف يقسو مع هؤلاء جميعا.

هذه الحالة تستوجب الطلاق فورا أحكام الطلاق حكم ضرب الزوج لزوجته حكم ضرب الأبناء الضرب الرمزي للزوجة

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