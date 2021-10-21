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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 8.5 مليار جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

صدى البلد

أكدت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد أن جلسة أمس الأربعاء كانت جلسة نهاية الأسبوع بسبب ترحيل اجازة المولد النبوي الشريف إلى اليوم الخميس وكان أداء البورصة بين ارتفاع وانخفاض بدء المؤشر ال ٣٠ عند ١١١٥٥ومؤشر ٧٠ بدأء عند ٢٦٤٠ نقطة والمؤشر ال ١٠٠ بداء عن ٣٦٠٩. نقطة.

وأشارت خبير أسواق المال أن  أول أمس انخفض  المؤشر ال١٠٠ انخفض بنسبة ٥٪ وكان يوجد أداء سلبي للمؤشر ال٧٠ بسبب وقف بعض الأكواد وبسبب عدم حسم ضرائب أرباح الراس مالية لصالح التعامل التي أثرت بالسلب على التداول بالنسبة للأفراد.

الجدير بالذكر أن اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الأربعاء،  بتراجع  جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.109 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11132 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 2413 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 3390 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، وانخفض مؤشر " EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13444 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4362 نقطة.

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