شاهد.. طلال أبوغزالة يكشف خبايا الصراع الأمريكي مع الصين وروسيا

قال الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي “أنا أكرر دائمًا أن أمريكا عيونها على جهة واعدة فقط وهى الصين وأعلن ذلك كثير من الروؤساء الأمريكيين، وقال ترامب في أحد التصريحات إن الصين هى عدونا وهى الخطر التاريخي علينا وأعلن أيضًا وزير الدفاع الأمريكي أن أمريكا لها عدوان في العالم هما الصين وروسيا”.





وأضاف الدكتور طلال أبو غزالة خلال حواره المذاع على فضائية " تن “ ، أن روسيا ردت بأسلوبها الفكاهي الجميل نحن نعترض على هذا الموقف لأننا في المركز الثاني في تصنيف العداوة الأمريكية وكنا نتمنى بأن نكون العدو الأول لأمريكا والصين هى العدو الثاني، ونجد هنا أنها ليست نكتة أو استهزاء بل هى حقيقة أن أمريكا ترى أن الصين قوتها في روسيا لأن الصين بعيدة وغير قابلة للاحتلال والصين هى العدو الأول لها”.





وتابع طلال أبو غزالة، أن هناك كثيرا من العقبات أمام أمريكا إذا أرادت أن تصنع حربًا مع الصين ولذلك هى أولًا تبدأها مع روسيا وهذا لا يعني أن هدفها هو روسيا بل هى خطوتها الأولى في تجاه الصين.



وأردف: أن أمريكا إذا أرادت أن تحفظ مستقبلها في السيطرة على العالم وفي كونها القوة الاستعمارية الوحيدة في العالم لا يمكنها أن تحقق ذلك إلا بعد الانتصار على الصين .



الدكتور طلال أبو غزاله يُحلل خفايا صراع أمريكا مع التنين الصيني والدب الروسي - YouTube