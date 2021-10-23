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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء دورة التأهيل للترقي في الوظائف الإشرافية للعاملين بالمحافظات اليوم

مركز التنمية المحلية
مركز التنمية المحلية بسقارة

تبدأ اليوم السبت، 4  دورات تدريبية، في مركز التنمية المحلية بسقارة، وهي أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط و المتابعة و الرقابة ، و دورة التأهيل للترقى فى الوظائف الإشرافية، ويستفيد منها 131 متدربا من جميع المحافظات، فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي.

 

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.


وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتى على رأس أولويات الوزارة ، لافتا إلي أهمية تقييم أداء كافة العاملين الذين يحصلون علي دورات تدريبية من خلال قياس مستوي رضا المواطنين المتعاملين معهم فى الخدمات المقدمة لهم .


وأكد اللواء شعراوى أن تنويع الدورات التدريبية التى تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة تساعد فى الإسراع بالتنمية و تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية .
 

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية فى الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة ، و هى أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية  Gis ، واعداد المخططات التفصيلية و الأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمرانى اضافة الى دورة تنمية مهارات القيادة فى مجال التنمية الإقتصادية فى المحليات للإسراع بالتنمية لروساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء واستفاد من الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.

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