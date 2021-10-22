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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حضور كبير في احتفالية نادي مدينتي للجولف للتوعية بسرطان الثدي .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى.. صور

نادي الجولف بمدينتي
نادي الجولف بمدينتي

شهدت الاحتفالية التي نظمها نادي مدينتي للجولف اليوم الجمعة حضورا كبيرا من سكان مدينتي والرحاب وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للمشاركة في دعم مؤسسة بهية بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض وسبل الوقاية منه.

تضمنت الاحتفالية بطولة للجولف أقيمت على ملعب مدينتي ومحاضرات للتوعية بسبل الوقاية من مرض سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر عنه الى جانب عدد من الانشطة الداعمة لاهداف مؤسسة بهية.

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وجهت مؤسسة " بهية " الشكر لمجموعة طلعت مصطفى على دعمها ، حيث تم تخصيص جزء من رسوم الاشتراك في احتفالية نادي مدينتي للجولف لدعم مؤسسة " بهية " في أعمالها الخيرية .

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى سجلا وطنيا حافلا في مجال المسؤولية المجتمعية، يمتد الى كافة المجالات سواء التعليم والصحية والرياضة وغيرها، حتي بلغ حجم مساهماتها في هذا المجال 3 مليار جنيه ، إلى أن حصلت "طلعت مصطفى" علي جائزة الاستدامة والمسئولية المجتمعية من " قمة مصر للأفضل" لعام ٢٠٢١ .

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