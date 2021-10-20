سرطان الجلد خامس أكثر أنواع الـ CANCER شيوعًا .. الأعراض وأحدث علاج

سرطان الجلد بقعه تظهر على راحة اليد

علاج واعد جديد لمرضى السرطان

سرطان الجلد خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا

أحدثت ثورة تجربة تاريخية فى اكتشاف علاج جديد يقضى على الأورام السرطانية للحالات الحرجة، حيث كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات مرض السرطان من قبل باحثين في معهد أبحاث السرطان في لندن، أن هناك علاجا جديدا يمكن أن يقضي على الأورام لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان.

أعراض سرطان الجلد

تظهر العلامات الأكثر شيوعًا للحالة عادةً على سطح الجلد ، في شكل شامة أو قرحة.



ومع ذلك ، يمكن أن تكون بعض العلامات الموجودة في الأظافر أيضًا علامة تحذير مبكر ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

يقول أحد المدونات على موقع هارفارد هيلث: "الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية [AAD] تشجع الناس ليس فقط على فحص بشرتهم ولكن أيضًا على أظافرهم بحثًا عن علامات السرطان.

يمكن أن يتطور الورم الميلاني تحت وحول أظافر اليدين والقدمين.



"تشمل علامات سرطان الجلد وحول الأظافر خط بني أو أسود أسفل الظفر ، أو نتوء أو عقدة تحت الظفر ، أو جلد داكن حول الظفر ، يرفع ويسحب بعيدًا عن فراش الظفر ، أو انقسام أسفل الظفر منتصف الظفر.

"يصبح الورم الميلاني أكثر شيوعًا مع تقدم العمر ويمكن علاجه بدرجة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرًا."



أعراض السرطان:

سرطان الجلد بقعه تظهر على راحة اليد

غالبًا ما يُشار إلى التغييرات الأخرى في الجلد ، مثل الطفح الجلدي أو الدمامل أو الاحمرار ، كعلامات شائعة للحالة كما يتطلب النزيف والتقرح وحكة الجلد غير المعتادة عناية طبية عاجلة على الرغم من أن هذه العلامات ستظهر في أي مكان من الجسم ، إلا أنها تظهر بشكل أكثر شيوعًا على الظهر عند الرجال وعلى الساقين عند النساء.

سرطان الجلد هو خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يمثل 16200 حالة سرطان جديدة و 2300 حالة وفاة.



كشف تحليل لبيانات NHS أن الإحالات للمرضى المشتبه في إصابتهم بسرطان الجلد انخفضت بنسبة 20 في المائة بين مارس 2020 وفبراير من هذا العام.



وفقًا لجمعية أطباء الأمراض الجلدية ، شهد مايو 2020 أكبر انخفاض في تشخيص سرطان الجلد ، حيث تم تشخيص 54 بالمائة فقط من الحالات المتوقعة وبحلول أغسطس من نفس العام ، ارتفعت الأرقام بشكل طفيف إلى 69٪ من الرقم المتوقع.تنجم الغالبية العظمى من الحالات عن التعرض المفرط للشمس ، حيث تمثل حروق الشمس تسعة من كل 10 حالات.

علاج واعد جديد لمرضى السرطان يجمع بين الكيميائي والأجسام المضادة



وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن هناك مجموعة من الأدوية المناعية تحفز جهاز المناعة في الجسم على مهاجمة الخلايا السرطانية، وتؤدي إلى اتجاه إيجابي في البقاء على قيد الحياة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى أنه خلال تجربة أجريت على مرضى سرطان الرأس والعنق، اكتشف العلماء أن الدواء المنشود أدى إلى تقليل حجم الأورام، وفي بعض الحالات اختفت الأورام بالكامل.



وشملت الدراسة التي أجراها العلماء ما يقرب من 1000 مريض، ويتضمن العلاج القياسي مزيجًا قويًا من دوائين للعلاج الكيميائي وعلاج بالأجسام المضادة المستهدفة، ويأتي مع آثار جانبية مثل الغثيان والألم وفقدان الشهية ومشاكل التنفس.

علاج واعد جديدة لمرضى السرطان يجمع بين الكيميائي والأجسام المضادة



وأوضح الباحثون، أنه بمزج اثنين من العلاجات المناعية ساعد المرضى على العيش بمعدل ثلاثة أشهر أطول، كما أدى الجمع بين عقاري nivolumab وipilimumab إلى ظهور آثار جانبية أقل.



وأوضحت نتائج الدراسة، أن مرضى السرطان قبل الحصول على الدواء الجديد كانوا من المتوقع أن يموتوا قبل أربع سنوات، ولكن مع الدواء وجدوا أن الورم السرطاني "اختفى تمامًا" بعد أسابيع فقط من انضمامه إلى التجربة.



وقال البروفيسور كريستيان هيلين، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان : "هذه نتائج واعدة وتوضح كيف يمكننا اختيار أفضل علاجات للمرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا من العلاج المناعي".



وأفاد الباحثون، بأنه تم تصميم العلاج الجديد خصيصًا لأولئك الذين يعانون من سرطان الرأس والعنق الانتكاسي أو النقيلي والذين لديهم أيضًا "علامة مناعية" معينة تشير إلى أنهم سيستفيدون من العلاج المناعي.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .