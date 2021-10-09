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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة في البول تشير إلى أن لديك أخطر أنواع السرطان

صدى البلد

سرطان الجلد - خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة- هو أحد أسرع أشكال المرض نموًا، وهناك حوالي 16200 حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام ، منها 2300 حالة وفاة، ومع ذلك ، فإن توصيف المرض يمكن أن يتيح الكشف المبكر والعلاج، في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البول.
 

ووفقًا لموقع هارفارد هيلث ، فإن سرطان الجلد هو "أخطر أنواع السرطان.
 

وفي حالات نادرة ، [سرطان الجلد] يمكن أن يضع الميلانين ، الصبغة التي تجعل الجلد داكنًا ، في الدورة الدموية ، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصبغة في البول."

 

ويوضح الجسم الصحي أنه عندما يتحول لون البول إلى "بني حقيقي" ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموجلوبين - البيليروبين.
 

"يتراكم [البيليروبين] في الدم بسبب أمراض الكبد ، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد ، أو القناة الصفراوية المسدودة بحصوة في المرارة أو ورم أو عائق آخر، وإذا دخل بعض من هذا البيليروبين الزائد في البول ، يمكن أن تتحول الحلقة إلى اللون البني.

 

ويحدث فقر الدم الانحلالي ، عندما يتم تكسير الكثير من خلايا الدم الحمراء في نفس الوقت ، ينتج أيضًا فائضًا من البيليروبين قد يلوث البول."

 

وعلى الرغم من أن صبغة الجلد قد تتسرب أحيانًا إلى مجرى الدم ، إلا أنها تظل نادرة الحدوث.

 

وتشمل العلامات الشائعة التي يمكن توقعها من المرض التغيرات في الشامات.

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علامة تدل على الاصابة باخطر أنواع السرطان 
 

تنص NHS على ما يلي: "العلامة الأكثر شيوعًا للورم الميلانيني هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة.

 

و"يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم ، ولكن المناطق الأكثر تضررًا هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء."

ويوصي الأطباء بمراجعة الطبيب لأي خلل ينمو أو يتغير بسرعة ولا يزول.

وتشير الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن أكثر من 100000 شخص قد فاتتهم إحالتهم إلى المستشفيات مع احتمال الإصابة بسرطان الجلد.

وهذه الأرقام ، التي وصفها الأطباء ومجموعات المرضى بأنها "مقلقة حقًا" ، يمكن أن تؤدي إلى تشخيص المزيد من الأشخاص بمرض متقدم.

أدى تراكم علاج السرطان الناجم عن الوباء إلى صرخة قلق بين الأطباء ومجموعات المرضى.

تشجع الهيئات الصحية المرضى الآن على زيارة طبيبهم العام إذا لاحظوا "أعراض العلم الأحمر".

عند العلاج في المراحل المبكرة ، يمكن عكس عدد كبير من الحالات من خلال الجراحة.

ومع ذلك ، عندما يتم اكتشافه في وقت متأخر ، عادة ما يلجأ الأطباء إلى وقف انتشار السرطان وتقليل الأعراض.

عادة ما يتم الكشف عن الحالة عن طريق مسح الجلد بصريًا بحثًا عن الشامات المشبوهة.

إذا وجدت ، يتم قطع هذه الشامات عادةً وإرسالها إلى المختبرات لإجراء مزيد من الاختبارات تبين أن 30 في المائة فقط من الشامات سرطانية ، وغالبًا ما يتم إغفال السرطانات الحقيقية.
 

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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