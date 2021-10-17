نشرة المرأة.. توقعات الأبراج حبوب منع الحمل تسبب السرطان أطعمة تعالج السرطان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم لك خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاحد 17/10/2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى .



قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل اليوم في برج الحوت المائي ليعلن عن ولادة مشروع مهني جديد او علاقة عاطفية جديدة ،وماذا تقول توقعات الأبراج لمواليد اليوم من برج الميزان 17 أكتوبر .

يمكن أن تبدأ معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان في الانحسار نتيجة التراكم الهائل الذي يواجه NHS. ومع ذلك ، يمكن لبعض التدابير الوقائية أن تقلل من تأثير المرض يمكن لمكمل غذائي يبدو أنه صحي أن يضر الجسم أكثر من نفعه.

التهاب المفاصل والسكري من الحالات التي تؤثر على ملايين البريطانيين سواء كنت تعاني من أي من الحالتين ، أو كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو التهاب المفاصل ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مكان جيد للبدء. إليك 7 أطعمة لتبدأ بتناولها الآن.