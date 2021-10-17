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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج حبوب منع الحمل تسبب السرطان أطعمة تعالج السرطان

السرطان
السرطان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم 17/10/2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى
 

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم لك خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاحد 17/10/2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى .
 

لمواليد 17 أكتوبر.. ولادة مشروع مهني جديد أو علاقة عاطفية.. اعرف النصيحة
 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل اليوم في برج الحوت المائي ليعلن عن ولادة مشروع مهني جديد او علاقة عاطفية جديدة ،وماذا تقول توقعات الأبراج لمواليد اليوم من برج الميزان 17 أكتوبر .

 

حبوب منع الحمل تُضاعف خطر الإصابة بالسرطان
 

يمكن أن تبدأ معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان في الانحسار نتيجة التراكم الهائل الذي يواجه NHS. ومع ذلك ، يمكن لبعض التدابير الوقائية أن تقلل من تأثير المرض يمكن لمكمل غذائي يبدو أنه صحي أن يضر الجسم أكثر من نفعه.

 

النظام الغذائي لالتهاب المفاصل والسكري.. 7 أطعمة احرص على تناولها الآن
 

التهاب المفاصل والسكري من الحالات التي تؤثر على ملايين البريطانيين سواء كنت تعاني من أي من الحالتين ، أو كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو التهاب المفاصل ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مكان جيد للبدء. إليك 7 أطعمة لتبدأ بتناولها الآن.

نشر موقع صدى البلد المراة والصحة متابعة الأبراج المهني والصحى والعاطفى الحوت

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